Некоторым российским ветеранам ко Дню Победы выплатят 100 тысяч рублей

Мазур: в Томской области участники и инвалиды ВОВ получат по 100 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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В Томской области ветеранам Великой Отечественной войны выплатят по 100 тысяч рублей
В Томской области ветеранам Великой Отечественной войны выплатят по 100 тысяч рублей Фото:

В Томской области в честь 80-летнего юбилея Великой Победы участникам и инвалидам Великой Отечественной войны выплатят по 100 тысяч рублей. Об этом сообщил глава региона Владимир Мазур.

«Принял решение к 80-летнему юбилею Великой Победы назначить единовременные дополнительные выплаты участникам и инвалидам войны, а также труженикам тыла. Участники и инвалиды войны получат по 100 тысяч рублей, труженики тыла — по 10 тысяч», — написал Мазур в своем telegram-канале.

Он также поручил разработать закон о «детях войны», который предусматривает дополнительные выплаты тем, кому к 9 мая 1945 года не исполнилось 18 лет. Кроме того, с прошлого года участникам и инвалидам войны выплачиваются дополнительные 10 тысяч рублей каждый месяц, напомнил губернатор.

В различных регионах России в преддверии Великой Победы вводятся разнообразные программы поддержки ветеранов и лиц, пострадавших во время войны. Так, в Тюменской области ветеранам и другим категориям граждан, пострадавшим от военных действий, предусмотрены единовременные выплаты от 3 до 20 тысяч рублей.

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В Томской области в честь 80-летнего юбилея Великой Победы участникам и инвалидам Великой Отечественной войны выплатят по 100 тысяч рублей. Об этом сообщил глава региона Владимир Мазур. «Принял решение к 80-летнему юбилею Великой Победы назначить единовременные дополнительные выплаты участникам и инвалидам войны, а также труженикам тыла. Участники и инвалиды войны получат по 100 тысяч рублей, труженики тыла — по 10 тысяч», — написал Мазур в своем telegram-канале. Он также поручил разработать закон о «детях войны», который предусматривает дополнительные выплаты тем, кому к 9 мая 1945 года не исполнилось 18 лет. Кроме того, с прошлого года участникам и инвалидам войны выплачиваются дополнительные 10 тысяч рублей каждый месяц, напомнил губернатор. В различных регионах России в преддверии Великой Победы вводятся разнообразные программы поддержки ветеранов и лиц, пострадавших во время войны. Так, в Тюменской области ветеранам и другим категориям граждан, пострадавшим от военных действий, предусмотрены единовременные выплаты от 3 до 20 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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