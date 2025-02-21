Минсельхоз рассказал правду о подорожании хлеба

Министерство сельского хозяйства России опровергло информацию о существенном подорожании хлеба на внутреннем рынке. В ведомстве подчеркнули, что ситуация с ценами на хлеб стабильна и значительного роста цен не происходит.
«По состоянию на 12 февраля стоимость хлеба из пшеничной муки у производителей в среднем по стране составляла 68,4 рубля за килограмм, хлеба из ржано-пшеничной муки — 61,6 рубля. Существенного роста цен на указанные виды продукции не наблюдается: за последний месяц он составил 0,1% и 0,6% соответственно», — говорится в сообщении ведомства. Информацию об этом передает «Интерфакс».
Ранее некоторые крупные производители хлеба и хлебобулочных изделий предупредили ритейлеров о планах повысить отпускные цены с 1 марта на 10-12%. Производители объяснили это решение изменениями в стоимости логистики, увеличением налоговой нагрузки и ростом цен на сырье.
Как отметил заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Титов, рост цен на хлеб в России в 2025 году будет соответствовать инфляции. По его словам, в 2024 году стоимость производства продукта выросла на 27%, передает «Царьград».
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