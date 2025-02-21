Проверяем запасы и не чешем уши: приметы и традиции на День Панкратия 22 февраля

Каждый год 22 февраля во всех православных храмах вспоминают преподобного Панкратия Печерского. А в народе вот уже несколько веков празднуют День Панкратия, обросший своими приметами и традициями. О том, что нельзя делать 22 февраля — в материале URA.RU.
Традиции в День Панкратия
День Панкратия у крестьян ассоциировался с концом зимы. Поэтому в народе 22 февраля проверяли оставшиеся запасы зерна, приговаривая: «Не всяк Панкрат хлебом богат, а наш Панкрат лаптями богат». После зерна было принято осмотреть и все остальное хозяйство. Сломанное имущество в этот день чинили, чтобы с приходом весны можно было тут же взяться за работу, а не тратить время на ремонт.
Что нельзя делать 22 февраля 2025
В народе знали, что 22 февраля ни в коем случае нельзя лениться. Ведь те, кто постараются избежать работы на День Панкратия, в будущем потеряют много денег. А если человек спал до обеда, то ему грозили болезни.
На улице в День Панкратия нельзя было подбирать ценные деньги и вещи. Крестьяне считали, что оставленные предметы заговорены на заболевания и безденежье. А встретив девушку, мужчины не спешили делать ей комплименты — ведь тогда она растеряет всю свою красоту.
Также 22 февраля люди изо всех сил старались не чесать уши, даже если очень сильно хотелось. По приметам, если человек все-таки не удержится и почешет ухо, то его в скором времени обманут.
Приметы на 22 февраля 2025
Как и на многие другие праздники, по погоде за окном в День Панкратия люди определяли, чего ждать от природы. Например, сильные морозы предупреждали о том, что холод еще не скоро отступит, а снегопадов в ближайшее время ждать не нужно. Запотевшие дома стекла указывали на приближающуюся оттепель, а снегопад — на урожайный год. Также 22 февраля люди внимательно следили за поведением птиц. Ведь если пернатые беспокоятся, то весна наступит рано.
Кто такой Панкратий Печерский
Преподобный Панкратий Печерский жил в XIII веке и служил в Киево-Печерском монастыре. О его жизни мало что известно — святой прославился как затворник, который всю жизнь провел в молитве. За преданность вере бог наградил его чудом исцеления. Мощи святого покоятся в Феодосиевых подземных пещерах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.