Проверяем запасы и не чешем уши: приметы и традиции на День Панкратия 22 февраля

В православных храмах 22 февраля вспоминают преподобного Панкратия
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В народе 22 февраля начинали готовиться к весне
В народе 22 февраля начинали готовиться к весне Фото:

Каждый год 22 февраля во всех православных храмах вспоминают преподобного Панкратия Печерского. А в народе вот уже несколько веков празднуют День Панкратия, обросший своими приметами и традициями. О том, что нельзя делать 22 февраля — в материале URA.RU.

Традиции в День Панкратия

День Панкратия у крестьян ассоциировался с концом зимы. Поэтому в народе 22 февраля проверяли оставшиеся запасы зерна, приговаривая: «Не всяк Панкрат хлебом богат, а наш Панкрат лаптями богат». После зерна было принято осмотреть и все остальное хозяйство. Сломанное имущество в этот день чинили, чтобы с приходом весны можно было тут же взяться за работу, а не тратить время на ремонт.

Что нельзя делать 22 февраля 2025

В народе знали, что 22 февраля ни в коем случае нельзя лениться. Ведь те, кто постараются избежать работы на День Панкратия, в будущем потеряют много денег. А если человек спал до обеда, то ему грозили болезни.

На улице в День Панкратия нельзя было подбирать ценные деньги и вещи. Крестьяне считали, что оставленные предметы заговорены на заболевания и безденежье. А встретив девушку, мужчины не спешили делать ей комплименты — ведь тогда она растеряет всю свою красоту.

Также 22 февраля люди изо всех сил старались не чесать уши, даже если очень сильно хотелось. По приметам, если человек все-таки не удержится и почешет ухо, то его в скором времени обманут.

Приметы на 22 февраля 2025

Как и на многие другие праздники, по погоде за окном в День Панкратия люди определяли, чего ждать от природы. Например, сильные морозы предупреждали о том, что холод еще не скоро отступит, а снегопадов в ближайшее время ждать не нужно. Запотевшие дома стекла указывали на приближающуюся оттепель, а снегопад — на урожайный год. Также 22 февраля люди внимательно следили за поведением птиц. Ведь если пернатые беспокоятся, то весна наступит рано.

Кто такой Панкратий Печерский

Преподобный Панкратий Печерский жил в XIII веке и служил в Киево-Печерском монастыре. О его жизни мало что известно — святой прославился как затворник, который всю жизнь провел в молитве. За преданность вере бог наградил его чудом исцеления. Мощи святого покоятся в Феодосиевых подземных пещерах.

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Каждый год 22 февраля во всех православных храмах вспоминают преподобного Панкратия Печерского. А в народе вот уже несколько веков празднуют День Панкратия, обросший своими приметами и традициями. О том, что нельзя делать 22 февраля — в материале URA.RU. Традиции в День Панкратия День Панкратия у крестьян ассоциировался с концом зимы. Поэтому в народе 22 февраля проверяли оставшиеся запасы зерна, приговаривая: «Не всяк Панкрат хлебом богат, а наш Панкрат лаптями богат». После зерна было принято осмотреть и все остальное хозяйство. Сломанное имущество в этот день чинили, чтобы с приходом весны можно было тут же взяться за работу, а не тратить время на ремонт. Что нельзя делать 22 февраля 2025 В народе знали, что 22 февраля ни в коем случае нельзя лениться. Ведь те, кто постараются избежать работы на День Панкратия, в будущем потеряют много денег. А если человек спал до обеда, то ему грозили болезни. На улице в День Панкратия нельзя было подбирать ценные деньги и вещи. Крестьяне считали, что оставленные предметы заговорены на заболевания и безденежье. А встретив девушку, мужчины не спешили делать ей комплименты — ведь тогда она растеряет всю свою красоту. Также 22 февраля люди изо всех сил старались не чесать уши, даже если очень сильно хотелось. По приметам, если человек все-таки не удержится и почешет ухо, то его в скором времени обманут. Приметы на 22 февраля 2025 Как и на многие другие праздники, по погоде за окном в День Панкратия люди определяли, чего ждать от природы. Например, сильные морозы предупреждали о том, что холод еще не скоро отступит, а снегопадов в ближайшее время ждать не нужно. Запотевшие дома стекла указывали на приближающуюся оттепель, а снегопад — на урожайный год. Также 22 февраля люди внимательно следили за поведением птиц. Ведь если пернатые беспокоятся, то весна наступит рано. Кто такой Панкратий Печерский Преподобный Панкратий Печерский жил в XIII веке и служил в Киево-Печерском монастыре. О его жизни мало что известно — святой прославился как затворник, который всю жизнь провел в молитве. За преданность вере бог наградил его чудом исцеления. Мощи святого покоятся в Феодосиевых подземных пещерах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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