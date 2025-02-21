Ветеран Афганистана из ЯНАО переедет в Тюмень после многих лет ожидания

В Салехарде (ЯНАО) ветеран боевых действий Игорь Казанцев получил сертификат по программе «Сотрудничество», для чего ему пришлось судиться с чиновниками, которые исключили ветерана — «афганца» из льготной очереди. О получении сертификата сообщил URA.RU он сам.
«Департамент строительства и жилищной политики исключил меня из льготной очереди в марте 2024 года, на том основании, что у моей бывшей супруги имеется жилплощадь по договору соцнайма, а я являюсь членом ее семьи. Через суд удалось добиться отмены решения и восстановиться в очереди. И вот, вручили сертификат, который ждал несколько лет», — рассказал корреспонденту агентства Игорь Казанцев.
Он переживал, что несмотря на победу в суде, получение сертификата может затянуться. По его словам, если бы не произошло исключения, то он получил бы деньги уже в 2024 году. «К тому же, в департаменте ничего не объяснили, и конкретных дат на получение денег не назвали. Но вот, вручили», — добавил Казанцев.
Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу окружного правительства. На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее URA.RU рассказало, что Казанцев выиграл суд и был восстановлен в очереди. При этом, было неизвестно, когда он получит сертификат.
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