20 февраля 2025

Задержание топ-силовика из Екатеринбурга связано с делом армян

В Екатеринбурге задержание подполковника Банникова связано с делом армян
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, мвд, погоны, подполковник полиции
Подполковника Александра Банникова задержали 20 февраля Фото:

Задержание начальника екатеринбургского отдела полиции №2 подполковника Александра Банникова может быть связано с делом о драке между армянами. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде.

«Несколько армян устроили драку в Кировском районе. Материал проверки попал на стол Банникову. Предположительно, к нему вышли с просьбой о непривлечении к ответственности», — сообщил инсайдер URA.RU.

По данным другого источника, Банникову вменяют получение взятки. Оперативники ФСБ задержали его 20 февраля, знает собеседник агентства. Глава пресс-службы регионального ГУ МВД полковник Валерий Горелых сведения о задержании офицера на момент публикации пока не подтвердил, но и не опроверг.

«Если информация найдет свое подтверждение, мы дополнительно проинформируем общественность о принятых мерах реагирования в рамках действующего законодательства», — отметил Горелых. В областном УФСБ заявили, что сведения о задержании проверяются.

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Задержание начальника екатеринбургского отдела полиции №2 подполковника Александра Банникова может быть связано с делом о драке между армянами. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде. «Несколько армян устроили драку в Кировском районе. Материал проверки попал на стол Банникову. Предположительно, к нему вышли с просьбой о непривлечении к ответственности», — сообщил инсайдер URA.RU. По данным другого источника, Банникову вменяют получение взятки. Оперативники ФСБ задержали его 20 февраля, знает собеседник агентства. Глава пресс-службы регионального ГУ МВД полковник Валерий Горелых сведения о задержании офицера на момент публикации пока не подтвердил, но и не опроверг. «Если информация найдет свое подтверждение, мы дополнительно проинформируем общественность о принятых мерах реагирования в рамках действующего законодательства», — отметил Горелых. В областном УФСБ заявили, что сведения о задержании проверяются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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