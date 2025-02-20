Задержание топ-силовика из Екатеринбурга связано с делом армян

Задержание начальника екатеринбургского отдела полиции №2 подполковника Александра Банникова может быть связано с делом о драке между армянами. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде.
«Несколько армян устроили драку в Кировском районе. Материал проверки попал на стол Банникову. Предположительно, к нему вышли с просьбой о непривлечении к ответственности», — сообщил инсайдер URA.RU.
По данным другого источника, Банникову вменяют получение взятки. Оперативники ФСБ задержали его 20 февраля, знает собеседник агентства. Глава пресс-службы регионального ГУ МВД полковник Валерий Горелых сведения о задержании офицера на момент публикации пока не подтвердил, но и не опроверг.
«Если информация найдет свое подтверждение, мы дополнительно проинформируем общественность о принятых мерах реагирования в рамках действующего законодательства», — отметил Горелых. В областном УФСБ заявили, что сведения о задержании проверяются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!