Цивилева раскрыла процент раненых и инвалидов, оставшихся в зоне СВО

На службе в Минобороны РФ остаются 60% ветеранов спецоперации, получивших ранения и инвалидность. Об этом заявила статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.
«Но у нас сейчас есть статистика — все-таки 60% ветеранов, получивших ранения, в том числе инвалидность, принимают решение остаться, служить в периметре министерства обороны», — сказала Цивилева. Об этом она сообщила в интервью телеканалу «Звезда».
Она отметила, что военных, что решили остаться служить трудоустраиваются министерством. Статс-секретарь упомянула, что многие из этих ветеранов находят применение своему опыту, работая в военкоматах, а также занимаясь протезированием и реабилитацией.
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