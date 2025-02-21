Цивилева раскрыла процент раненых и инвалидов, оставшихся в зоне СВО

Цивилева: в Минобороны остаются служить 60% раненых ветеранов СВО
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В Минобороны остаются служить более половины раненых ветеранов СВО, заявила Цивилева
В Минобороны остаются служить более половины раненых ветеранов СВО, заявила Цивилева Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На службе в Минобороны РФ остаются 60% ветеранов спецоперации, получивших ранения и инвалидность. Об этом заявила статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.

«Но у нас сейчас есть статистика — все-таки 60% ветеранов, получивших ранения, в том числе инвалидность, принимают решение остаться, служить в периметре министерства обороны», — сказала Цивилева. Об этом она сообщила в интервью телеканалу «Звезда».

Она отметила, что военных, что решили остаться служить трудоустраиваются министерством. Статс-секретарь упомянула, что многие из этих ветеранов находят применение своему опыту, работая в военкоматах, а также занимаясь протезированием и реабилитацией.

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На службе в Минобороны РФ остаются 60% ветеранов спецоперации, получивших ранения и инвалидность. Об этом заявила статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева. «Но у нас сейчас есть статистика — все-таки 60% ветеранов, получивших ранения, в том числе инвалидность, принимают решение остаться, служить в периметре министерства обороны», — сказала Цивилева. Об этом она сообщила в интервью телеканалу «Звезда». Она отметила, что военных, что решили остаться служить трудоустраиваются министерством. Статс-секретарь упомянула, что многие из этих ветеранов находят применение своему опыту, работая в военкоматах, а также занимаясь протезированием и реабилитацией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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