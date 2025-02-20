В Екатеринбурге порядка 260 иностранцев собрались у входа в Универсальный миграционный центр (УМЦ) на улице Сулимова, 46. Все они стоят в очереди, чтобы потом встать в другую в Центре тестирования на Колмогорова. Информация об этом появилась в Telegram.
«Записаны сейчас около 260 человек, некоторые стоят здесь с 5-6 часов утра. Внутри очень мало места, принимают по пять человек, практически вся очередь стоит на улице», — передает «Четвертый канал».
Огромные очереди в миграционном центре собираются регулярно. Как правило, самые длинные — на втором этаже, где выдаются талоны. Некоторые, ожидая очередь, готовятся к экзаменам.
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