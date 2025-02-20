20 февраля 2025

Сотни мигрантов осадили отдел полиции в Екатеринбурге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Очередь в отдел начинается на улице
Очередь в отдел начинается на улице Фото:

В Екатеринбурге порядка 260 иностранцев собрались у входа в Универсальный миграционный центр (УМЦ) на улице Сулимова, 46. Все они стоят в очереди, чтобы потом встать в другую в Центре тестирования на Колмогорова. Информация об этом появилась в Telegram.

«Записаны сейчас около 260 человек, некоторые стоят здесь с 5-6 часов утра. Внутри очень мало места, принимают по пять человек, практически вся очередь стоит на улице», — передает «Четвертый канал».

Огромные очереди в миграционном центре собираются регулярно. Как правило, самые длинные — на втором этаже, где выдаются талоны. Некоторые, ожидая очередь, готовятся к экзаменам.

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В Екатеринбурге порядка 260 иностранцев собрались у входа в Универсальный миграционный центр (УМЦ) на улице Сулимова, 46. Все они стоят в очереди, чтобы потом встать в другую в Центре тестирования на Колмогорова. Информация об этом появилась в Telegram. «Записаны сейчас около 260 человек, некоторые стоят здесь с 5-6 часов утра. Внутри очень мало места, принимают по пять человек, практически вся очередь стоит на улице», — передает «Четвертый канал». Огромные очереди в миграционном центре собираются регулярно. Как правило, самые длинные — на втором этаже, где выдаются талоны. Некоторые, ожидая очередь, готовятся к экзаменам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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