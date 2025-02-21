Newsweek: Трамп дал ЕС три недели на капитуляцию Украины

Президент США Дональд Трамп поставил Евросоюзу жесткие условия в отношении конфликта на Украине, дав три недели на согласование капитуляции Киева. Об этом рассказала депутат Европарламента из Финляндии Мика Аалтола.
«Соединенные Штаты дали нам три недели, чтобы договориться об условиях капитуляции Украины», — на своей странице в соцсети X. Он добавил, что если договоренности не будут достигнуты, США могут уйти из Европы.
Трамп акцентирует внимание на вопросах безопасности России и резко изменил свою риторику по Украине. Он открыто критикует украинского лидера Владимира Зеленского, называя его диктатором и некомпетентным политиком, передает «Царьград».
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