Челябинцам назвали самые популярные имена детей в 2024 году

Самыми популярными именами детей в Челябинской области стали Миша и София
© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчиков до сих пор рождается больше, чем девочек
Мальчиков до сих пор рождается больше, чем девочек Фото:

Жители Челябинской области чаще всего называли мальчиков Мишами, а девочек Софиями. Тройку наиболее популярных имен, которыми называли детей в 2024 году, сообщили в региональном Госкомитете по делам ЗАГС.

«Самыми популярными именами новорожденных остались, как и в прошлом году, у мальчиков Михаил, Артем, Александр, у девочек — София, Ева и Анна», — уточнила председатель Госкомитета Людмила Рерих. Всего за минувший год родилось чуть более 29 тысяч детей.

Рерих сообщала, что в регионе на 5% снизилось количество разводов в 2024 году по сравнению с 2023 годом. Всего за 2024 год зарегистрировали брак порядка 46 тысяч пар.

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Жители Челябинской области чаще всего называли мальчиков Мишами, а девочек Софиями. Тройку наиболее популярных имен, которыми называли детей в 2024 году, сообщили в региональном Госкомитете по делам ЗАГС. «Самыми популярными именами новорожденных остались, как и в прошлом году, у мальчиков Михаил, Артем, Александр, у девочек — София, Ева и Анна», — уточнила председатель Госкомитета Людмила Рерих. Всего за минувший год родилось чуть более 29 тысяч детей. Рерих сообщала, что в регионе на 5% снизилось количество разводов в 2024 году по сравнению с 2023 годом. Всего за 2024 год зарегистрировали брак порядка 46 тысяч пар.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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