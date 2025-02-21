Челябинцам назвали самые популярные имена детей в 2024 году

Жители Челябинской области чаще всего называли мальчиков Мишами, а девочек Софиями. Тройку наиболее популярных имен, которыми называли детей в 2024 году, сообщили в региональном Госкомитете по делам ЗАГС.
«Самыми популярными именами новорожденных остались, как и в прошлом году, у мальчиков Михаил, Артем, Александр, у девочек — София, Ева и Анна», — уточнила председатель Госкомитета Людмила Рерих. Всего за минувший год родилось чуть более 29 тысяч детей.
Рерих сообщала, что в регионе на 5% снизилось количество разводов в 2024 году по сравнению с 2023 годом. Всего за 2024 год зарегистрировали брак порядка 46 тысяч пар.
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