В Совбезе запаниковали из-за планов НАТО против портов России

ВМС НАТО наращивают потенциал для возможных атак на портовую инфраструктуру России. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Григорий Молчанов.
«Было отмечено усиление источников военных опасностей и военных угроз Российской Федерации в связи с наращиванием НАТО потенциала военно-морских сил блока для ведения боевых действий против объектов портовой инфраструктуры нашего государства», — сказал Молчанов. Его слова приводит «Интерфакс».
Политик отметил увеличение военной угрозы в контексте текущей специальной военной операции. «Фиксируется возрастание угроз военной безопасности, в том числе, связанных с широким использованием вооруженными силами Украины ударных безэкипажных катеров в акватории Черного моря», — уточнил Молчанов.
Ранее руководитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов обвинил вооруженные силы стран НАТО в попытках проникновения на украинскую территорию под предлогом осуществления миротворческих операций. По его мнению, действия альянса на территории Украины являются неоправданными, передает RT.
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