В Совбезе запаниковали из-за планов НАТО против портов России

Совбез: ВМС НАТО готовятся к атакам на порты России
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ВМС НАТО наращивают потенциал против портов России, заявили в Совбезе РФ
ВМС НАТО наращивают потенциал против портов России, заявили в Совбезе РФ Фото:

ВМС НАТО наращивают потенциал для возможных атак на портовую инфраструктуру России. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Григорий Молчанов.

«Было отмечено усиление источников военных опасностей и военных угроз Российской Федерации в связи с наращиванием НАТО потенциала военно-морских сил блока для ведения боевых действий против объектов портовой инфраструктуры нашего государства», — сказал Молчанов. Его слова приводит «Интерфакс». 

Политик отметил увеличение военной угрозы в контексте текущей специальной военной операции. «Фиксируется возрастание угроз военной безопасности, в том числе, связанных с широким использованием вооруженными силами Украины ударных безэкипажных катеров в акватории Черного моря», — уточнил Молчанов.

Ранее руководитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов обвинил вооруженные силы стран НАТО в попытках проникновения на украинскую территорию под предлогом осуществления миротворческих операций. По его мнению, действия альянса на территории Украины являются неоправданными, передает RT.

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ВМС НАТО наращивают потенциал для возможных атак на портовую инфраструктуру России. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Григорий Молчанов. «Было отмечено усиление источников военных опасностей и военных угроз Российской Федерации в связи с наращиванием НАТО потенциала военно-морских сил блока для ведения боевых действий против объектов портовой инфраструктуры нашего государства», — сказал Молчанов. Его слова приводит «Интерфакс».  Политик отметил увеличение военной угрозы в контексте текущей специальной военной операции. «Фиксируется возрастание угроз военной безопасности, в том числе, связанных с широким использованием вооруженными силами Украины ударных безэкипажных катеров в акватории Черного моря», — уточнил Молчанов. Ранее руководитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов обвинил вооруженные силы стран НАТО в попытках проникновения на украинскую территорию под предлогом осуществления миротворческих операций. По его мнению, действия альянса на территории Украины являются неоправданными, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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