Пытки над двумя студентками в Каменске-Уральском сняли на видео

Компания парней снимала на видео пытки двух девушек, которые устроили им на автомойке. Жуткие кадры опубликовал telegram-канал.
На них видно, как один из зачинщиков бьет жертву с размаха рукой. Слышно, как та кричит от боли. Помимо рукоприкладства были другие истязательства и унижения. Девушек раздели в холодном помещении, ставили на колени, обзывали, делали грязные намеки, обливали ледяной водой и пеной. Все это делалось в отместку за то, что одна из подруг не захотела встречаться с одним из парней, сообщает паблик «Признавашки Каменск-Уральский».
Как сообщало агентство, под уголовное дело попали трое парней 20, 17 и 16 лет. Прокуратура Каменска-Уральского взяла расследование инцидента на контроль.
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