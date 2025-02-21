Пытки над двумя студентками в Каменске-Уральском сняли на видео

21 февраля 2025 в 14:20 Размер текста - 17 +

Девушек мучили из-за несостоявшихся отношений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Компания парней снимала на видео пытки двух девушек, которые устроили им на автомойке. Жуткие кадры опубликовал telegram-канал. На них видно, как один из зачинщиков бьет жертву с размаха рукой. Слышно, как та кричит от боли. Помимо рукоприкладства были другие истязательства и унижения. Девушек раздели в холодном помещении, ставили на колени, обзывали, делали грязные намеки, обливали ледяной водой и пеной. Все это делалось в отместку за то, что одна из подруг не захотела встречаться с одним из парней, сообщает паблик «Признавашки Каменск-Уральский». Как сообщало агентство, под уголовное дело попали трое парней 20, 17 и 16 лет. Прокуратура Каменска-Уральского взяла расследование инцидента на контроль. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания парней снимала на видео пытки двух девушек, которые устроили им на автомойке. Жуткие кадры опубликовал telegram-канал. На них видно, как один из зачинщиков бьет жертву с размаха рукой. Слышно, как та кричит от боли. Помимо рукоприкладства были другие истязательства и унижения. Девушек раздели в холодном помещении, ставили на колени, обзывали, делали грязные намеки, обливали ледяной водой и пеной. Все это делалось в отместку за то, что одна из подруг не захотела встречаться с одним из парней, сообщает паблик «Признавашки Каменск-Уральский». Как сообщало агентство, под уголовное дело попали трое парней 20, 17 и 16 лет. Прокуратура Каменска-Уральского взяла расследование инцидента на контроль.