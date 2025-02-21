Свердловский срочник погиб в зоне СВО

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Солдат погиб в курском поселке (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащий срочной службы Даниил С. из Верхней Салды (Свердловская область) погиб в ходе спецоперации на Украине в поселке Марьино Курской области. Об этом рассказали в пресс-службе администрации.

«При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции 20 ноября 2024 года в поселке Марьино Курской области погиб наш земляк, военнослужащий срочной службы», — говорится в посте мэрии Верхней Салды в соцсети «ВКонтакте». Даниил С. указом президента РФ награжден орденом Мужества посмертно.

Прощание с бойцом состоится днем 25 февраля в похоронном доме «Помощь». В мэрии принесли искренние соболезнования родным и близким погибшего.

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Военнослужащий срочной службы Даниил С. из Верхней Салды (Свердловская область) погиб в ходе спецоперации на Украине в поселке Марьино Курской области. Об этом рассказали в пресс-службе администрации. «При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции 20 ноября 2024 года в поселке Марьино Курской области погиб наш земляк, военнослужащий срочной службы», — говорится в посте мэрии Верхней Салды в соцсети «ВКонтакте». Даниил С. указом президента РФ награжден орденом Мужества посмертно. Прощание с бойцом состоится днем 25 февраля в похоронном доме «Помощь». В мэрии принесли искренние соболезнования родным и близким погибшего.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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