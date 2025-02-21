Свердловский срочник погиб в зоне СВО

Солдат погиб в курском поселке (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащий срочной службы Даниил С. из Верхней Салды (Свердловская область) погиб в ходе спецоперации на Украине в поселке Марьино Курской области. Об этом рассказали в пресс-службе администрации.

«При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции 20 ноября 2024 года в поселке Марьино Курской области погиб наш земляк, военнослужащий срочной службы», — говорится в посте мэрии Верхней Салды в соцсети «ВКонтакте». Даниил С. указом президента РФ награжден орденом Мужества посмертно.

Прощание с бойцом состоится днем 25 февраля в похоронном доме «Помощь». В мэрии принесли искренние соболезнования родным и близким погибшего.