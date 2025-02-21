Новая партия из 117 автобусов пополнит парк общественного транспорта Челябинской области в 2025 году. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на совещании по развитию транспортной инфраструктуры, которое прошло в Челябинске под председательством полпреда в УрФО Артема Жоги. Закупку проведут перевозчики с помощью лизинга, отметили в пресс-службе правительства региона.
«В планах перевозчиков в 2025 году закупить 117 автобусов в рамках федеральной программы лизинга. <...>Также значительная часть пассажирских перевозок в регионе приходится на межмуниципальные маршруты, около трети. Учитывая приграничное положение и большой пассажиропоток в Казахстан, а также планы по развитию туризма, необходимо разработать спецпрограмму обновления транспорта для межмуниципальных и международных перевозок. Прошу Минтранс рассмотреть этот вопрос», — заявил Текслер.
Губернатор отметил сохранение и развитие пяти действующих в регионе систем горэлектротранспорта, подчеркнув, что обновление машинного состава идет во всех муниципалитетах области. Он уточнил, что внедряются и перевозки по регулируемому тарифу. Помимо планов по обновлению, Текслер предложил пересмотреть систему штрафов для перевозчиков, назвав действующие санкции недостаточно эффективными.
Глава региона сообщил, что в 2025 году планируются поставить в Магнитогорск 98 троллейбусов, пять трамваев и 12 электробусов. Также уже закуплены 20 трамваев и шесть автобусов «гармошек». Как уточнил Текслер, с 2019 года было обновлено 1215 единиц общественного транспорта. Это 811 автобусов, 91 троллейбус и 313 трамваев. Множество из них были приобретены с помощью различных госпрограмм. Кроме того, еще 200 единиц закупали перевозчики.
Совещание совещание по развитию транспортной инфраструктуры и качеству транспортного обслуживания населения УрФО прошло в Челябинске 21 февраля. На нем полпред Жога заявил об усилении контроля за расходами федерального бюджета и назвал главные национальные цели РФ до 2030 года.
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