«Сами в шоке»: на автомойке рассказали об инциденте с пытками девушек в Каменске-Уральском

Девушек в Каменске-Уральском пытали на арендованной автомойке, пока хозяин болел

21 февраля 2025 в 15:47 Размер текста - 17 +

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Каменске-Уральском парни 5 часов издевались над девушками Двух девушек жестоко пытали на автомойке, которую арендовал местный предприниматель. Сам он в день происшествия лежал в больнице, а ключ от помещения оставил друзьям. Подробности URA.RU рассказали владельцы здания. «Мы сдавали это помещение одному парню под автомойку. Сам он в тот день, когда все случилось, лежал в больнице, у него есть официальный больничный. А ключ от помещения оставил своим друзьям, они все и устроили. Мы о случившемся узнали только сегодня [21 февраля], и сами в шоке», — признались хозяева. Они добавили, что договор с арендодателем был расторгнут 10 января, вскоре после жестокой расправы. Но тогда о ней еще не знали, и расторгли договоренность из-за неуплаты. Сейчас в помещении вновь находится автомойка, но она устроена уже другим человеком. Две девушки подверглись истязаниям еще в начале января, но известно о них стало только сейчас. Троица парней похитила двух подруг 17 и 18 лет, увезла на автомойку, где устроила расправу. Жертв раздели, били, унижали, ставили на колени, обливали ледяной водой и пеной, засовывали в рот шланг. Все это мучители снимали на видео. Причиной насилия стало то, что одна из девушек не захотела встречаться с зачинщиком инцидента. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Двух девушек жестоко пытали на автомойке, которую арендовал местный предприниматель. Сам он в день происшествия лежал в больнице, а ключ от помещения оставил друзьям. Подробности URA.RU рассказали владельцы здания. «Мы сдавали это помещение одному парню под автомойку. Сам он в тот день, когда все случилось, лежал в больнице, у него есть официальный больничный. А ключ от помещения оставил своим друзьям, они все и устроили. Мы о случившемся узнали только сегодня [21 февраля], и сами в шоке», — признались хозяева. Они добавили, что договор с арендодателем был расторгнут 10 января, вскоре после жестокой расправы. Но тогда о ней еще не знали, и расторгли договоренность из-за неуплаты. Сейчас в помещении вновь находится автомойка, но она устроена уже другим человеком. Две девушки подверглись истязаниям еще в начале января, но известно о них стало только сейчас. Троица парней похитила двух подруг 17 и 18 лет, увезла на автомойку, где устроила расправу. Жертв раздели, били, унижали, ставили на колени, обливали ледяной водой и пеной, засовывали в рот шланг. Все это мучители снимали на видео. Причиной насилия стало то, что одна из девушек не захотела встречаться с зачинщиком инцидента.