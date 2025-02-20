Президент Путин присвоил звание генерала начальнику тюменской полиции

Начальнику УМВД России по Тюменской области присвоено звание генерал-майора полиции. Указ об этом был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 февраля.
«Присвоить специальное звание генерал-майора полиции Смирнову Александру Александровичу», — написано в указе президента России от 21 февраля.
Александр Смирнов возглавил УМВД России по Тюменской области в декабре 2023 года. До этого он служил в Орловской и Новгородской областях, республике Марий Эл и Чукотском АО.
Смирнов считается опытным борцом с организованной преступностью. С 1999 по 2008 годы работал на различных должностях в управлении по борьбе с ОПГ при УВД Орловской области. Также в свое время в разных регионах он возглавлял центры по противодействию экстремизм.
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