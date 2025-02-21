Пытавшие пять часов студенток в Каменске-Уральском пошли на мировую

В Каменске-Уральском парни, пытавшие студенток на мойке, пошли на мировую

21 февраля 2025 в 16:09 Размер текста - 17 +

ЧП произошло на автомойке в начале января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Каменске-Уральском парни 5 часов издевались над девушками Мужчины, которые пять часов издевались над девушками-студентками на автомойке в Каменске-Уральском (Свердловская область), после инцидента, по слухам, помирились с ними. Источник URA.RU, знакомый с пострадавшими, уверяет, что между ними могли завязаться романтические отношения. «Говорят, что сейчас эти парни и девушки едут к родителям, чтобы рассказать о своей крепкой любви. Парни, видимо, пытаются отмазаться», — предполагает собеседник агентства. По данным областной прокуратуры, ЧП произошло 3 января на улице Карла Маркса. Якобы парни сначала похитили девушек из дома, а потом стали пять часов жестоко избивать и обливать холодной водой. Инцидент, предположительно, произошел из-за того, что одна из жертв не захотела встречаться с зачинщиком конфликта. Вероятно, им стал 20-летний Давид А. О случившемся стало известно лишь спустя 1,5 месяца. Силовики возбудили уголовное дело о хулиганстве. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мужчины, которые пять часов издевались над девушками-студентками на автомойке в Каменске-Уральском (Свердловская область), после инцидента, по слухам, помирились с ними. Источник URA.RU, знакомый с пострадавшими, уверяет, что между ними могли завязаться романтические отношения. «Говорят, что сейчас эти парни и девушки едут к родителям, чтобы рассказать о своей крепкой любви. Парни, видимо, пытаются отмазаться», — предполагает собеседник агентства. По данным областной прокуратуры, ЧП произошло 3 января на улице Карла Маркса. Якобы парни сначала похитили девушек из дома, а потом стали пять часов жестоко избивать и обливать холодной водой. Инцидент, предположительно, произошел из-за того, что одна из жертв не захотела встречаться с зачинщиком конфликта. Вероятно, им стал 20-летний Давид А. О случившемся стало известно лишь спустя 1,5 месяца. Силовики возбудили уголовное дело о хулиганстве. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.