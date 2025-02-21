Пытавшие пять часов студенток в Каменске-Уральском пошли на мировую

Мужчины, которые пять часов издевались над девушками-студентками на автомойке в Каменске-Уральском (Свердловская область), после инцидента, по слухам, помирились с ними. Источник URA.RU, знакомый с пострадавшими, уверяет, что между ними могли завязаться романтические отношения.
«Говорят, что сейчас эти парни и девушки едут к родителям, чтобы рассказать о своей крепкой любви. Парни, видимо, пытаются отмазаться», — предполагает собеседник агентства.
По данным областной прокуратуры, ЧП произошло 3 января на улице Карла Маркса. Якобы парни сначала похитили девушек из дома, а потом стали пять часов жестоко избивать и обливать холодной водой. Инцидент, предположительно, произошел из-за того, что одна из жертв не захотела встречаться с зачинщиком конфликта. Вероятно, им стал 20-летний Давид А.
О случившемся стало известно лишь спустя 1,5 месяца. Силовики возбудили уголовное дело о хулиганстве. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!