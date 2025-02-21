Пять часов шли пытки студенток в Каменске-Уральском

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Под подозрения силовиков попали трое мужчин Фото:
новость из сюжета
В Каменске-Уральском парни 5 часов издевались над девушками

Пытки девушек на автомойке в Каменске-Уральском (Свердловская область) продолжались пять часов. Об этом URA.RU рассказали местные жители и подтвердили в региональной прокуратуре.

«Установлено, что 3 января с 19 часов до 23:59 молодые люди, действуя группой лиц, нанесли удары руками и ногами по голове и туловищу двум девушкам. Одна из пострадавших — несовершеннолетняя», — сказали в надзорном ведомстве.

По предварительным данным, зачинщиком конфликта стал Давид А. Он с друзьями якобы похитил девушек из дома, привез на автомойку, где стал жестоко издеваться. Студенток обливали холодной водой, пеной и избивали. Издевательства попали на видео. Причиной насилия, предварительно, стало то, что одна из девушек не захотела встречаться с Давидом (связаться с ним не удалось, его телефон отключен).

После этого девушки сняли побои и обратились в полицию. Силовики возбудили дело по статье «Хулиганство». Подробнее об истории, — в этом сюжете.

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Пытки девушек на автомойке в Каменске-Уральском (Свердловская область) продолжались пять часов. Об этом URA.RU рассказали местные жители и подтвердили в региональной прокуратуре. «Установлено, что 3 января с 19 часов до 23:59 молодые люди, действуя группой лиц, нанесли удары руками и ногами по голове и туловищу двум девушкам. Одна из пострадавших — несовершеннолетняя», — сказали в надзорном ведомстве. По предварительным данным, зачинщиком конфликта стал Давид А. Он с друзьями якобы похитил девушек из дома, привез на автомойку, где стал жестоко издеваться. Студенток обливали холодной водой, пеной и избивали. Издевательства попали на видео. Причиной насилия, предварительно, стало то, что одна из девушек не захотела встречаться с Давидом (связаться с ним не удалось, его телефон отключен). После этого девушки сняли побои и обратились в полицию. Силовики возбудили дело по статье «Хулиганство». Подробнее об истории, — в этом сюжете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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