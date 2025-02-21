Пять часов шли пытки студенток в Каменске-Уральском

21 февраля 2025 в 15:49 Размер текста - 17 +

Под подозрения силовиков попали трое мужчин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Каменске-Уральском парни 5 часов издевались над девушками Пытки девушек на автомойке в Каменске-Уральском (Свердловская область) продолжались пять часов. Об этом URA.RU рассказали местные жители и подтвердили в региональной прокуратуре. «Установлено, что 3 января с 19 часов до 23:59 молодые люди, действуя группой лиц, нанесли удары руками и ногами по голове и туловищу двум девушкам. Одна из пострадавших — несовершеннолетняя», — сказали в надзорном ведомстве. По предварительным данным, зачинщиком конфликта стал Давид А. Он с друзьями якобы похитил девушек из дома, привез на автомойку, где стал жестоко издеваться. Студенток обливали холодной водой, пеной и избивали. Издевательства попали на видео. Причиной насилия, предварительно, стало то, что одна из девушек не захотела встречаться с Давидом (связаться с ним не удалось, его телефон отключен). После этого девушки сняли побои и обратились в полицию. Силовики возбудили дело по статье «Хулиганство». Подробнее об истории, — в этом сюжете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пытки девушек на автомойке в Каменске-Уральском (Свердловская область) продолжались пять часов. Об этом URA.RU рассказали местные жители и подтвердили в региональной прокуратуре. «Установлено, что 3 января с 19 часов до 23:59 молодые люди, действуя группой лиц, нанесли удары руками и ногами по голове и туловищу двум девушкам. Одна из пострадавших — несовершеннолетняя», — сказали в надзорном ведомстве. По предварительным данным, зачинщиком конфликта стал Давид А. Он с друзьями якобы похитил девушек из дома, привез на автомойку, где стал жестоко издеваться. Студенток обливали холодной водой, пеной и избивали. Издевательства попали на видео. Причиной насилия, предварительно, стало то, что одна из девушек не захотела встречаться с Давидом (связаться с ним не удалось, его телефон отключен). После этого девушки сняли побои и обратились в полицию. Силовики возбудили дело по статье «Хулиганство». Подробнее об истории, — в этом сюжете.