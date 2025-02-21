Свердловского срочника убила американская ракета ATACMS под Курском

21 февраля 2025 в 17:03 Размер текста - 17 +

Изначально Даниил проходил срочную службу в Бурятии (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Смерть солдата срочной службы Даниила С. из Верхней Салды (Свердловская область) наступила вследствие бомбардировки ВСУ американскими ракетами ATACMS. В тот момент юноша находился под Курском. Об этом журналисту URA.RU рассказал отец погибшего юноши Алексей. «Даниил, проходивший срочную службу в Бурятии, был переброшен в Курскую область для гуманитарной помощи местным жителям. 20 ноября 2024 года в результате обстрела населенного пункта Марьино дальнобойными ракетами ATACMS, выпущенными ВСУ, Даниил получил смертельные ранения», — рассказал Алексей. Прощание с бойцом состоится днем 25 февраля в похоронном доме «Помощь». Редакция URA.RU разделяет боль утраты с родными и близкими погибшего, выражая им искренние соболезнования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Смерть солдата срочной службы Даниила С. из Верхней Салды (Свердловская область) наступила вследствие бомбардировки ВСУ американскими ракетами ATACMS. В тот момент юноша находился под Курском. Об этом журналисту URA.RU рассказал отец погибшего юноши Алексей. «Даниил, проходивший срочную службу в Бурятии, был переброшен в Курскую область для гуманитарной помощи местным жителям. 20 ноября 2024 года в результате обстрела населенного пункта Марьино дальнобойными ракетами ATACMS, выпущенными ВСУ, Даниил получил смертельные ранения», — рассказал Алексей. Прощание с бойцом состоится днем 25 февраля в похоронном доме «Помощь». Редакция URA.RU разделяет боль утраты с родными и близкими погибшего, выражая им искренние соболезнования.