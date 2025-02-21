Свердловского срочника убила американская ракета ATACMS под Курском

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Сбор оружия у гражданских на нужды СВО. Екатеринбург , берцы, военная часть, срочник, военный, ящик для оружия
Изначально Даниил проходил срочную службу в Бурятии (архивное фото) Фото:

Смерть солдата срочной службы Даниила С. из Верхней Салды (Свердловская область) наступила вследствие бомбардировки ВСУ американскими ракетами ATACMS. В тот момент юноша находился под Курском. Об этом журналисту URA.RU рассказал отец погибшего юноши Алексей.

«Даниил, проходивший срочную службу в Бурятии, был переброшен в Курскую область для гуманитарной помощи местным жителям. 20 ноября 2024 года в результате обстрела населенного пункта Марьино дальнобойными ракетами ATACMS, выпущенными ВСУ, Даниил получил смертельные ранения», — рассказал Алексей.

Прощание с бойцом состоится днем 25 февраля в похоронном доме «Помощь». Редакция URA.RU разделяет боль утраты с родными и близкими погибшего, выражая им искренние соболезнования.

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Смерть солдата срочной службы Даниила С. из Верхней Салды (Свердловская область) наступила вследствие бомбардировки ВСУ американскими ракетами ATACMS. В тот момент юноша находился под Курском. Об этом журналисту URA.RU рассказал отец погибшего юноши Алексей. «Даниил, проходивший срочную службу в Бурятии, был переброшен в Курскую область для гуманитарной помощи местным жителям. 20 ноября 2024 года в результате обстрела населенного пункта Марьино дальнобойными ракетами ATACMS, выпущенными ВСУ, Даниил получил смертельные ранения», — рассказал Алексей. Прощание с бойцом состоится днем 25 февраля в похоронном доме «Помощь». Редакция URA.RU разделяет боль утраты с родными и близкими погибшего, выражая им искренние соболезнования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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