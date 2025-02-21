Екатеринбуржцев впервые пустили на матч на «УГМК-Арену»: эксклюзивные фото

На «УГМК Арене» в Екатеринбурге впервые проходит хоккейный матч
© Служба новостей «URA.RU»
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Тест медиаэкрана ледовой арены УГМК. Екатеринбург, многофункциональная ледовая арена угмк
Планируется, что возле «УГМК-Арены» появится парк Фото:

Новая «УГМК-Арена», которую достроили в начале февраля 2025 года, принимает первый хоккейный матч. Екатеринбуржцы впервые смогли попасть на площадку, которая рассчитана на 12 тысяч зрителей и станет новым домом для ХК «Автомобилист». Побывать внутри смогло и URA.RU.

21 февраля здесь проводят тестовый матч детских команд «Авто» из Верхней Пышмы и «Факела» из Екатеринбурга. На состязание пускали лишь родителей. Первый общедоступный матч пройдет 10 марта: в этот день «Автомобилист» сыграет с московским «ЦСКА».

В оформлении коридоров «УГМК-Арены» использованы цвета екатеринбургского хоккейного клуба: красный, белый и черный. Вокруг ледового стадиона можно найти четыре точки перекуса и два фан-шопа. Чтобы подняться на верхние этажи, придется воспользоваться лифтом или лестницей.

Новой ареной будет руководить директор КРК «Уралец» Юлия Романова. Площадку рассчитывают использовать не только как ледовую арену, но и место для проведения концертов, способное вмещать 15 тысяч человек. Ледовый стадион официально сдали 1 февраля.

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Новая «УГМК-Арена», которую достроили в начале февраля 2025 года, принимает первый хоккейный матч. Екатеринбуржцы впервые смогли попасть на площадку, которая рассчитана на 12 тысяч зрителей и станет новым домом для ХК «Автомобилист». Побывать внутри смогло и URA.RU. 21 февраля здесь проводят тестовый матч детских команд «Авто» из Верхней Пышмы и «Факела» из Екатеринбурга. На состязание пускали лишь родителей. Первый общедоступный матч пройдет 10 марта: в этот день «Автомобилист» сыграет с московским «ЦСКА». В оформлении коридоров «УГМК-Арены» использованы цвета екатеринбургского хоккейного клуба: красный, белый и черный. Вокруг ледового стадиона можно найти четыре точки перекуса и два фан-шопа. Чтобы подняться на верхние этажи, придется воспользоваться лифтом или лестницей. Новой ареной будет руководить директор КРК «Уралец» Юлия Романова. Площадку рассчитывают использовать не только как ледовую арену, но и место для проведения концертов, способное вмещать 15 тысяч человек. Ледовый стадион официально сдали 1 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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