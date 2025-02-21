Екатеринбуржцев впервые пустили на матч на «УГМК-Арену»: эксклюзивные фото

Новая «УГМК-Арена», которую достроили в начале февраля 2025 года, принимает первый хоккейный матч. Екатеринбуржцы впервые смогли попасть на площадку, которая рассчитана на 12 тысяч зрителей и станет новым домом для ХК «Автомобилист». Побывать внутри смогло и URA.RU.
21 февраля здесь проводят тестовый матч детских команд «Авто» из Верхней Пышмы и «Факела» из Екатеринбурга. На состязание пускали лишь родителей. Первый общедоступный матч пройдет 10 марта: в этот день «Автомобилист» сыграет с московским «ЦСКА».
В оформлении коридоров «УГМК-Арены» использованы цвета екатеринбургского хоккейного клуба: красный, белый и черный. Вокруг ледового стадиона можно найти четыре точки перекуса и два фан-шопа. Чтобы подняться на верхние этажи, придется воспользоваться лифтом или лестницей.
Новой ареной будет руководить директор КРК «Уралец» Юлия Романова. Площадку рассчитывают использовать не только как ледовую арену, но и место для проведения концертов, способное вмещать 15 тысяч человек. Ледовый стадион официально сдали 1 февраля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!