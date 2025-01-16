Ледовую «УГМК-Арену» возглавила директор КРК «Уралец»

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Пресс-тур по строящимся объектам. Екатеринбург, угмк арена
На «УГМК-Арене» первые матчи пройдут в феврале Фото:

Директор культурно-развлекательного комплекса «Уралец» Юлия Романова возглавила ледовую «УГМК-Арену», строящуюся в самом центре Екатеринбурга — около цирка на месте снесенной телебашни. Эта информация появилась в открытых источниках.

По данным сервиса СБИС, в новые полномочия Романова вступила 17 декабря 2024 года. «Уралец» она возглавляет с 15 октября 2021-го.

В конце декабря 2024 года мэр Алексей Орлов заявил о возможности сноса «Уральца». Окончательная судьба КРК будет решена после открытия «УГМК-Арены», куда переедет ХК «Автомобилист». Первые матчи на новой площадке пройдут 25-го и 28 февраля.

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Директор культурно-развлекательного комплекса «Уралец» Юлия Романова возглавила ледовую «УГМК-Арену», строящуюся в самом центре Екатеринбурга — около цирка на месте снесенной телебашни. Эта информация появилась в открытых источниках. По данным сервиса СБИС, в новые полномочия Романова вступила 17 декабря 2024 года. «Уралец» она возглавляет с 15 октября 2021-го. В конце декабря 2024 года мэр Алексей Орлов заявил о возможности сноса «Уральца». Окончательная судьба КРК будет решена после открытия «УГМК-Арены», куда переедет ХК «Автомобилист». Первые матчи на новой площадке пройдут 25-го и 28 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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