Ледовую «УГМК-Арену» возглавила директор КРК «Уралец»

Директор культурно-развлекательного комплекса «Уралец» Юлия Романова возглавила ледовую «УГМК-Арену», строящуюся в самом центре Екатеринбурга — около цирка на месте снесенной телебашни. Эта информация появилась в открытых источниках.
По данным сервиса СБИС, в новые полномочия Романова вступила 17 декабря 2024 года. «Уралец» она возглавляет с 15 октября 2021-го.
В конце декабря 2024 года мэр Алексей Орлов заявил о возможности сноса «Уральца». Окончательная судьба КРК будет решена после открытия «УГМК-Арены», куда переедет ХК «Автомобилист». Первые матчи на новой площадке пройдут 25-го и 28 февраля.
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