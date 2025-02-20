«Кидаются с матами и устраивают цирк на кассе»: что бесит жителей ХМАО в местных супермаркетах

В Югре покупатели дают оценку работе и качеству обслуживания известных ритейлеров в сервисах 2ГИС и Яндекс Карты. Хит-парад впечатлений жителей крупных городов — в материале URA.RU.
Ни один сетевой магазин среди крупных городов ХМАО не имеет в 2ГИС самой высокой средней оценки. Многие и до «тройки» не дотягивают. В Яндекс Картах история иная — сетевиков в большинстве своем хвалят. Но пишут югорчане и про посторонние предметы в еде, и просрочку, плесень, хамство со стороны персонала, антисанитарию.
«Не глядя наелась плесени. Хорошо хоть во втором пирожке заметила», — пишет Виктория из Нижневартовска. «По приходе домой обнаружила, что мясо тухлое, вонь стоит невыносимая», — сообщает покупательницы из Сургута.
Отсутствие ценников и обсчет на кассе одна из самых распространенных проблем. «Достало, что ценники одни, по акции, а по факту пробивают без акции, обнаруживаешь это уже дома», — негодует Ольга. «На кассе как обычно обсчитали», — буднично пишет Александр из Сургута. «На многих товарах отсутствуют ценники, сами кассиры спрашивают, как называются яблоки, а если не знаешь, пробивают наугад», — рассказывает Марина.
Выводят из себя людей очереди: «Как всегда на кассе ажиотаж, как будто бы дюсолей (известный цирк — прим. ред.)) посетили провинцию», — это отзыв про кассы крупного гипермаркета. Обвес, отсутствие части товара в заказе на дом, грязные полы и полки, липкие тележки, невозможность связаться со службой поддержки не самое страшное, на что жалуются югорчане.
Больше всего людей выводит из себя хамство персонала: «…кинулась с матами, демонстративно начала психовать, думала просто девушка, оказалось сотрудник магазина», — пишет жительница Сургута. Вот еще несколько мнений: «Вместо помощи с терминалом, который постоянно зависал и тормозил, сотрудник ухмылялась и потом нашептала что-то охраннице, решившей на выходе проверить мои покупки…», — делится впечатлениями югорчанка. «Все смотрят на тебя так, будто бы ты их семьи лишил» — говорит покупатель. «Если коротко о магазине: „Просрочка и точка“. Кассир хамит и не соблюдает субординацию», — резюмирует житель ХМАО после похода в супермаркет
Для защиты прав потребителей в ХМАО можно обратиться в Роспотребнадзор. Консультацию дают специалисты по телефону: +7 (3467) 360-003 (многоканальный).
Ранее URA.RU сообщало, что житель Нижневартовска объявил войну «Пятерочке». Служба поддержки X5 Group требовала раскрыть недельные транзакции по его счетам для возврата за недополученный товар.
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