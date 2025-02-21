Суд в Москве арестовал задержанного ФСБ челябинского главу миндора Нечаева. Фото

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Алексея Нечаева отправили в СИЗО до 10 апреля
Алексея Нечаева отправили в СИЗО до 10 апреля Фото:
новость из сюжета
Задержан глава челябинского миндора Нечаев

Мещанский районный суд Москвы 21 февраля отправил в СИЗО министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, задержанного ФСБ и обвиняемого в растрате госбюджета. Об этом URA.RU рассказал источник в судебной системе.

«Суд постановил избрать в отношении Нечаева меру пресечения в виде заключения под стражу. Он пробудет в СИЗО до 10 апреля», — рассказал источник.

Решение еще не вступило в законную силу. Его можно будет оспорить. Дожидаться решения апелляционной инстанции Нечаев будет в изоляции.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой суда. Там на звонок не ответили. 

Нечаев был задержан сотрудниками УФСБ 19 февраля. Его обвиняют в растрате госбюджета. Причем обвинения затрагивают период, когда областью руководил Борис Дубровский, ныне признанный банкротом и скрывающийся за границей.

По версии следствия, Нечаев входил в дорожный картель, организованный при Дубровском. Именно при беглом губернаторе такие фирмы, как АО «Южуралмост», начали стремительно расти на госконтрактах, захватывая рынок.

Вместе с Нечаевым были задержаны бывшие топ-менеджеры АО «Южуралмост» Александра Зырянова и Константина Зарипова. Их вслед за министром также увезли в Москву. Помимо них по делу опрашивался бывший руководитель дорожной фирмы Геннадий Вильшенко и сын Дубровского — Александр. После дачи показаний их отпустили.

Алексей Нечаев проведет в СИЗО 1 месяц и 22 суток
Алексей Нечаев проведет в СИЗО 1 месяц и 22 суток
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Мещанский районный суд Москвы 21 февраля отправил в СИЗО министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, задержанного ФСБ и обвиняемого в растрате госбюджета. Об этом URA.RU рассказал источник в судебной системе. «Суд постановил избрать в отношении Нечаева меру пресечения в виде заключения под стражу. Он пробудет в СИЗО до 10 апреля», — рассказал источник. Решение еще не вступило в законную силу. Его можно будет оспорить. Дожидаться решения апелляционной инстанции Нечаев будет в изоляции. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой суда. Там на звонок не ответили.  Нечаев был задержан сотрудниками УФСБ 19 февраля. Его обвиняют в растрате госбюджета. Причем обвинения затрагивают период, когда областью руководил Борис Дубровский, ныне признанный банкротом и скрывающийся за границей. По версии следствия, Нечаев входил в дорожный картель, организованный при Дубровском. Именно при беглом губернаторе такие фирмы, как АО «Южуралмост», начали стремительно расти на госконтрактах, захватывая рынок. Вместе с Нечаевым были задержаны бывшие топ-менеджеры АО «Южуралмост» Александра Зырянова и Константина Зарипова. Их вслед за министром также увезли в Москву. Помимо них по делу опрашивался бывший руководитель дорожной фирмы Геннадий Вильшенко и сын Дубровского — Александр. После дачи показаний их отпустили.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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