Мещанский районный суд Москвы 21 февраля отправил в СИЗО министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, задержанного ФСБ и обвиняемого в растрате госбюджета. Об этом URA.RU рассказал источник в судебной системе.
«Суд постановил избрать в отношении Нечаева меру пресечения в виде заключения под стражу. Он пробудет в СИЗО до 10 апреля», — рассказал источник.
Решение еще не вступило в законную силу. Его можно будет оспорить. Дожидаться решения апелляционной инстанции Нечаев будет в изоляции.
URA.RU пыталось связаться с пресс-службой суда. Там на звонок не ответили.
Нечаев был задержан сотрудниками УФСБ 19 февраля. Его обвиняют в растрате госбюджета. Причем обвинения затрагивают период, когда областью руководил Борис Дубровский, ныне признанный банкротом и скрывающийся за границей.
По версии следствия, Нечаев входил в дорожный картель, организованный при Дубровском. Именно при беглом губернаторе такие фирмы, как АО «Южуралмост», начали стремительно расти на госконтрактах, захватывая рынок.
Вместе с Нечаевым были задержаны бывшие топ-менеджеры АО «Южуралмост» Александра Зырянова и Константина Зарипова. Их вслед за министром также увезли в Москву. Помимо них по делу опрашивался бывший руководитель дорожной фирмы Геннадий Вильшенко и сын Дубровского — Александр. После дачи показаний их отпустили.
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