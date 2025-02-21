В Белом доме назвали лидера Украины Владимира Зеленского «монстром», который без поддержки США уже давно бы был «под землей». Такое мнение выразили некоторые чиновники из администрации президента США Дональда Трампа.
«Мы создали монстра из Зеленского», — заявил один из чиновников Белого дома, участвовавший в переговорах. Его слова приводит Axios. Он добавил, что европейцы, одержимые Трампом и отказывающиеся отправлять войска, дают ему крайне неверные советы.
По мнению администрации Белого дома, Зеленский слишком привык к безоговорочной поддержке, которую оказывал ему бывший президент США Джо Байден, к поддержке со стороны стран НАТО, а также к благоприятному освещению этих действий в средствах массовой информации. В результате, по их мнению, украинский лидер пошел слишком далеко.
Он также заявил, что Зеленский, будучи актером, допустил классическую ошибку, начав отождествлять себя с образом, который он представлял на телеэкранах. Он отметил, что действия Зеленского против России заслуживают уважения за смелость, однако без миллионов долларов поддержки со стороны США его бы уже не было в живых, и в текущей ситуации ему следует лишь «уйти со сцены».
Ранее Трамп раскритиковал Зеленского за его политику. Он назвал его «диктатором без выборов». Некоторые из окружения президента США вовсе считают, что Зеленскому нужно срочно покинуть страну, передает RT.
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