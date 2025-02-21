Мэр Тюмени назначил себе зама из Тобольска

Заместителем мэра Тюмени стала Светлана Сейдвалиева
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Чиновница работала с Афанасьевым и в Тобольске
Чиновница работала с Афанасьевым и в Тобольске Фото:

Мэр Тюмени Максим Афанасьев назначил себе нового заместителя. Им стала Светлана Сейдвалиева. Об этом глава города сообщил в своих соцсетях. Ранее чиновница работала в администрации Тобольска.

«На должность заместителя главы, директора административного департамента Тюмени я назначил Светлану Владимировну Сейдвалиеву. Успешно работая в органах местного самоуправления на различных должностях, она зарекомендовала себя как профессионал высокого уровня», — рассказал Афанасьев в своем telegram-канале.

Сейдвалиева заняла место Артема Дяченко, который перешел на работу в правительство Тюменской области. Ранее она занимала пост замглавы в администрации Тобольска, затем перешла в мэрию Тюмени вслед за Максимом Афанасьевым. До нового назначения чиновница была начальником управления муниципальной службы и кадровой работы административного департамента.

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Мэр Тюмени Максим Афанасьев назначил себе нового заместителя. Им стала Светлана Сейдвалиева. Об этом глава города сообщил в своих соцсетях. Ранее чиновница работала в администрации Тобольска. «На должность заместителя главы, директора административного департамента Тюмени я назначил Светлану Владимировну Сейдвалиеву. Успешно работая в органах местного самоуправления на различных должностях, она зарекомендовала себя как профессионал высокого уровня», — рассказал Афанасьев в своем telegram-канале. Сейдвалиева заняла место Артема Дяченко, который перешел на работу в правительство Тюменской области. Ранее она занимала пост замглавы в администрации Тобольска, затем перешла в мэрию Тюмени вслед за Максимом Афанасьевым. До нового назначения чиновница была начальником управления муниципальной службы и кадровой работы административного департамента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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