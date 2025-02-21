Мэр Тюмени назначил себе зама из Тобольска

Мэр Тюмени Максим Афанасьев назначил себе нового заместителя. Им стала Светлана Сейдвалиева. Об этом глава города сообщил в своих соцсетях. Ранее чиновница работала в администрации Тобольска.
«На должность заместителя главы, директора административного департамента Тюмени я назначил Светлану Владимировну Сейдвалиеву. Успешно работая в органах местного самоуправления на различных должностях, она зарекомендовала себя как профессионал высокого уровня», — рассказал Афанасьев в своем telegram-канале.
Сейдвалиева заняла место Артема Дяченко, который перешел на работу в правительство Тюменской области. Ранее она занимала пост замглавы в администрации Тобольска, затем перешла в мэрию Тюмени вслед за Максимом Афанасьевым. До нового назначения чиновница была начальником управления муниципальной службы и кадровой работы административного департамента.
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