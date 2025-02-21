Троице, пытавшей двух студенток в Каменске-Уральском, ужесточили статьи

21 февраля 2025 в 20:28 Размер текста - 17 +

Уголовное дело возбуждено по трем статьям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Каменске-Уральском парни 5 часов издевались над девушками В Каменске-Уральском троим парням, которые похитили двух девушек и устроили жестокую пытку на автомойке, ужесточили статьи. Следователи завели уголовное дело сразу по нескольким статьям, за одну из которых грозит до 12 лет лишения свободы, рассказали URA.RU правоохранители. «Следственным отделом Каменска-Уральского СУ СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц), п. п. „а“, „в“, „д“, „ж“ ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение двух лиц с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего) и п. „а“ ч. 3 ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера, совершенное группой лиц по предварительному сговору)», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР. Следователи продолжают вести расследование. Новость по теме В Каменске-Уральском задержали банду, которая пытала студенток на автомойке По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, информацию об истязаниях силовикам сообщили родители потерпевших. «Сотрудники полиции Каменска-Уральского „по горячим следам“ установили всех участников ЧП и задержали подозреваемых. Собранные материалы для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела представители МВД оперативно направили в органы регионального СКР», — сказал полковник Горелых. Он отметил, что один из фигурантов уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Тогда суд его наказал штрафом в 10 тысяч рублей. Согласно предварительным данным, молодые люди похитили девушек из дома, когда они отмечали день рождения. Привезли на мойку, где их заперли, и стали обливать холодной водой, пеной и жестоко избивать. Издевательства они записывали на видео. Причиной зверских пыток мог стать отказ одной из жертв встречаться с зачинщиком инцидента. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала ужесточить наказание обидчикам. Все новости по теме агентство собирает — в этом сюжете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Каменске-Уральском троим парням, которые похитили двух девушек и устроили жестокую пытку на автомойке, ужесточили статьи. Следователи завели уголовное дело сразу по нескольким статьям, за одну из которых грозит до 12 лет лишения свободы, рассказали URA.RU правоохранители. «Следственным отделом Каменска-Уральского СУ СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц), п. п. „а“, „в“, „д“, „ж“ ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение двух лиц с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего) и п. „а“ ч. 3 ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера, совершенное группой лиц по предварительному сговору)», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР. Следователи продолжают вести расследование. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, информацию об истязаниях силовикам сообщили родители потерпевших. «Сотрудники полиции Каменска-Уральского „по горячим следам“ установили всех участников ЧП и задержали подозреваемых. Собранные материалы для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела представители МВД оперативно направили в органы регионального СКР», — сказал полковник Горелых. Он отметил, что один из фигурантов уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Тогда суд его наказал штрафом в 10 тысяч рублей. Согласно предварительным данным, молодые люди похитили девушек из дома, когда они отмечали день рождения. Привезли на мойку, где их заперли, и стали обливать холодной водой, пеной и жестоко избивать. Издевательства они записывали на видео. Причиной зверских пыток мог стать отказ одной из жертв встречаться с зачинщиком инцидента. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала ужесточить наказание обидчикам. Все новости по теме агентство собирает — в этом сюжете.