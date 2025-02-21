Бастрыкин потребовал доклад о смерти новорожденного в роддоме Челябинска

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал отчет о расследовании обстоятельств смерти новорожденного в роддоме ЮУГМУ Челябинска. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ.
«Следователем СК России запрошены медицинские документы, назначена судмедэкспертиза, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Глава ведомства дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад о ходе расследования уголовного дела»,– сообщили в пресс-службе.
На врачей пожаловалась мать погибшего ребенка. Женщина утверждает, что роды прошли без осложнений. Но сразу после рождения у младенца заметили синеву, его увезли его в реанимацию и подключили к ИВЛ. По итогу состояние младенца ухудшилось, и утром стало известно, что он скончался. Врачи заявили, что причиной смерти стала тотальная двусторонняя пневмония. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!