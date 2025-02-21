Снос кафе, выплаты для элиты и новые застройщики: главное в Кургане за 21 февраля

В Кургане бурно обсуждают снос придорожного кафе «Апшерон» и появление новых застройщиков на рынке недвижимости. Губернатор региона Вадим Шумков анонсировал новые выплаты и запуск проекта для участников СВО, являющегося аналогом федеральной программы «Время героев». Об этих и других главных событиях региона за 21 февраля — в дайджесте корреспондента URA.RU.
На трассе снесут кафе «Апшерон»
В Кургане на 263 км автодороги «Иртыш» будет демонтировано придорожное кафе «Апшерон». Работы по сносу будут проведены на средства местного бюджета. Инициатором демонтажных работ выступает Управление капитального строительства Кургана. Предусмотрен снос не только основного здания кафе, но и прилегающих объектов, включая летнюю беседку, зону для барбекю и хозяйственные постройки. Общая стоимость контракта составляет 600 тысяч рублей. Необходимость в сносе придорожного заведения озвучивалась прокуратурой региона еще в 2009 году. Тогда было выявлено, что не исполнялись судебные решения.
Запуск региональной программы «Время героев»
Глава Курганской области Вадим Шумков объявил о запуске новой региональной программы под названием «Сила V Героях». Эта инициатива является аналогом федеральной программы «Время героев», созданной уральским полномочным представителем президента Артемом Жогой. Программа начнет свою работу 25 февраля. Она предназначена для кадровой подготовки участников специальной военной операции. Проект предоставит ветеранам СВО возможность пройти специализированные курсы и тренинги, направленные на их профессиональную переподготовку и социальную адаптацию к мирной жизни. Введение такой программы также направлено на укрепление управленческого состава региона за счет привлечения опытных руководителей и специалистов среди ветеранов.
Новые выплаты для элиты страны
В Курганской области вводят ежемесячные выплаты по 30 тысяч рублей для жителей региона, которые были удостоены высоких званий — Героя России и Советского Союза, Героя труда, полных кавалеров ордена Славы и Трудовой славы. Также с 1 июля на 500 рублей будут увеличены выплаты для инвалидов боевых действий, ветеранов труда, тружеников тыла и реабилитированных. Новые меры поддержки анонсировал глава региона Вадим Шумков в ходе мероприятия, посвященного Дню защитника Отечества.
Новые игроки на строительном рынке
В Кургане расширился круг строительных компаний за счет появления двух новых участников рынка. В середине февраля начали свою деятельность компания «Геометрия Групп» СЗ и ООО «Стройкомплекс45». Станут ли они конкурентноспособными для уже действующих застройщиков — пока говорить рано. Предприниматели, создавшие новые фирмы, также владеют лесопромышленным, торговым и арендным бизнесом.
Полиции не хватает конвоиров
Начальник УМВД России по Курганской области, генерал Дмитрий Свинов признал, что в органах внутренних дел есть нехватка работников конвойной службы. В ходе совещания судов общей юрисдикции региона силовик предложил судьям рассматривать больше дел в дистанционном формате по видеоконференцсвязи (ВКС). Свинов предложил перейти к подобной практике уже в этом году.
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