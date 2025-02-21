Губернатор Шумков анонсировал новые выплаты для элиты страны

В Курганской области вводят выплаты Героям РФ и СССР
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вадим Шумков объявил о новых мерах поддержки
Вадим Шумков объявил о новых мерах поддержки Фото:

Власти Курганской области введут ежемесячную выплату по 30 тысяч рублей для земляков, которые достойно служили и трудились для Родины. Новые выплаты анонсировал губернатор региона Вадим Шумков.

«Жители региона, удостоенные звания Героя России и Советского Союза, Героям труда, а также полные кавалеры ордена Славы и Трудовой славы ежемесячно будут получать по 30 тысяч рублей. Новая мера поддержки появится уже в ближайшее время», — написал Шумков в своем telegram-канале.

Также глава региона отметил, что летом вырастет ежемесячная выплата для инвалидов боевых действий, которую ранее увеличили в несколько раз. Очередная индексация будет проведена с 1 июля. Увеличенные выплаты коснутся ветеранов труда, тружеников тыла и реабилитированных. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Курганской области введут ежемесячную выплату по 30 тысяч рублей для земляков, которые достойно служили и трудились для Родины. Новые выплаты анонсировал губернатор региона Вадим Шумков. «Жители региона, удостоенные звания Героя России и Советского Союза, Героям труда, а также полные кавалеры ордена Славы и Трудовой славы ежемесячно будут получать по 30 тысяч рублей. Новая мера поддержки появится уже в ближайшее время», — написал Шумков в своем telegram-канале. Также глава региона отметил, что летом вырастет ежемесячная выплата для инвалидов боевых действий, которую ранее увеличили в несколько раз. Очередная индексация будет проведена с 1 июля. Увеличенные выплаты коснутся ветеранов труда, тружеников тыла и реабилитированных. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...