Губернатор Шумков анонсировал новые выплаты для элиты страны

Власти Курганской области введут ежемесячную выплату по 30 тысяч рублей для земляков, которые достойно служили и трудились для Родины. Новые выплаты анонсировал губернатор региона Вадим Шумков.
«Жители региона, удостоенные звания Героя России и Советского Союза, Героям труда, а также полные кавалеры ордена Славы и Трудовой славы ежемесячно будут получать по 30 тысяч рублей. Новая мера поддержки появится уже в ближайшее время», — написал Шумков в своем telegram-канале.
Также глава региона отметил, что летом вырастет ежемесячная выплата для инвалидов боевых действий, которую ранее увеличили в несколько раз. Очередная индексация будет проведена с 1 июля. Увеличенные выплаты коснутся ветеранов труда, тружеников тыла и реабилитированных.
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