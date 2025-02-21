Трамп заявил, что не видит вины России в начале СВО

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Президент США сказал, что украинский кризис возник из-за «неправильных слов» Байдена и Зеленского
Президент США сказал, что украинский кризис возник из-за «неправильных слов» Байдена и Зеленского Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает Россию виновной в развязывании конфликта на Украине. По его словам, он возник из-за «неправильных слов» экс-лидера США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского.

«Каждый раз, когда я говорю, что Россия не виновата, на меня всегда обрушиваются лживые СМИ. Но я говорю вам, что Байден говорил неправильные слова, Зеленский говорил неправильные слова», — заявил Трамп в интервью радиостанции Fox News. По его словам, на Украину напал кто-то намного больше и намного сильнее.

Несколькими днями ранее Трамп заявил, что ответственность за начало украинского конфликта лежит на многих. Он также добавил, что если бы он оставался президентом в период с 2021 по 2025 годы, то смог бы предотвратить военный конфликт и другие международные кризисы.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает Россию виновной в развязывании конфликта на Украине. По его словам, он возник из-за «неправильных слов» экс-лидера США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского. «Каждый раз, когда я говорю, что Россия не виновата, на меня всегда обрушиваются лживые СМИ. Но я говорю вам, что Байден говорил неправильные слова, Зеленский говорил неправильные слова», — заявил Трамп в интервью радиостанции Fox News. По его словам, на Украину напал кто-то намного больше и намного сильнее. Несколькими днями ранее Трамп заявил, что ответственность за начало украинского конфликта лежит на многих. Он также добавил, что если бы он оставался президентом в период с 2021 по 2025 годы, то смог бы предотвратить военный конфликт и другие международные кризисы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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