Трамп заявил, что не видит вины России в начале СВО

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает Россию виновной в развязывании конфликта на Украине. По его словам, он возник из-за «неправильных слов» экс-лидера США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского.
«Каждый раз, когда я говорю, что Россия не виновата, на меня всегда обрушиваются лживые СМИ. Но я говорю вам, что Байден говорил неправильные слова, Зеленский говорил неправильные слова», — заявил Трамп в интервью радиостанции Fox News. По его словам, на Украину напал кто-то намного больше и намного сильнее.
Несколькими днями ранее Трамп заявил, что ответственность за начало украинского конфликта лежит на многих. Он также добавил, что если бы он оставался президентом в период с 2021 по 2025 годы, то смог бы предотвратить военный конфликт и другие международные кризисы.
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