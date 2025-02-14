14 февраля 2025

Трамп назвал виновных в начале спецоперации на Украине

Трамп: ответственность за начало конфликта на Украине несут многие
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп уверен, что военного конфликта бы не случилось, если бы он сразу пошел на второй президентский срок
Трамп уверен, что военного конфликта бы не случилось, если бы он сразу пошел на второй президентский срок Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос о том, считает ли он Россию или Украину виновной в вооруженном конфликте. Ответственность лежит на многих, заявил глава американской администрации в беседе с журналистами в Овальном кабинете Белого дома при подписании новых указов.

«Если бы я был президентом США в 2021-2025 годах, этой войны не было бы. Не произошло бы и трагедий на Ближнем Востоке, таких как события 7 октября 2023 года. Не было бы инфляции в США, и Россия с Украиной не воевали бы», — передает ТАСС со ссылкой на американских журналистов.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что Трамп всю вину за события на Украине возложил на бывшего президента США Джо Байдена. Такое заявление он сделал во время общения с журналистами в Овальном кабинете. По мнению главы Белого дома, именно слова Байдена о возможном вступлении Украины в НАТО стали причиной СВО.

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Президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос о том, считает ли он Россию или Украину виновной в вооруженном конфликте. Ответственность лежит на многих, заявил глава американской администрации в беседе с журналистами в Овальном кабинете Белого дома при подписании новых указов. «Если бы я был президентом США в 2021-2025 годах, этой войны не было бы. Не произошло бы и трагедий на Ближнем Востоке, таких как события 7 октября 2023 года. Не было бы инфляции в США, и Россия с Украиной не воевали бы», — передает ТАСС со ссылкой на американских журналистов. Ранее URA.RU рассказывало о том, что Трамп всю вину за события на Украине возложил на бывшего президента США Джо Байдена. Такое заявление он сделал во время общения с журналистами в Овальном кабинете. По мнению главы Белого дома, именно слова Байдена о возможном вступлении Украины в НАТО стали причиной СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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