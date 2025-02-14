Трамп назвал виновных в начале спецоперации на Украине

Президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос о том, считает ли он Россию или Украину виновной в вооруженном конфликте. Ответственность лежит на многих, заявил глава американской администрации в беседе с журналистами в Овальном кабинете Белого дома при подписании новых указов.
«Если бы я был президентом США в 2021-2025 годах, этой войны не было бы. Не произошло бы и трагедий на Ближнем Востоке, таких как события 7 октября 2023 года. Не было бы инфляции в США, и Россия с Украиной не воевали бы», — передает ТАСС со ссылкой на американских журналистов.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что Трамп всю вину за события на Украине возложил на бывшего президента США Джо Байдена. Такое заявление он сделал во время общения с журналистами в Овальном кабинете. По мнению главы Белого дома, именно слова Байдена о возможном вступлении Украины в НАТО стали причиной СВО.
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