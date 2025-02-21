Трамп сравнил разговоры с Путиным и Зеленским

Трамп: переговоры с Путиным были «очень хорошими»
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Трамп заявил об успешных переговорах с Путиным
Трамп заявил об успешных переговорах с Путиным Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Американский президент Дональд Трамп положительно оценил свои последние переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. При этом он указал на менее успешную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«У меня прошли очень хорошие переговоры с Путиным. И у меня были не такие уж хорошие переговоры с Украиной», — заявил Трамп в ходе встречи с губернаторами штатов США. Сообщение пресс-службы Белого дома публикует ТАСС. Президент США также выразил мнение, что хоть Украина и пытается показать решительность, на деле у нее не так много аргументов в пользу своей позиции.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не считает важным присутствие украинского лидера Владимира Зеленского на потенциальных переговорах по разрешению конфликта с Россией. Его слова передавала специальный корреспондент Белого Дома Дженнифер Джейкобс.

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Американский президент Дональд Трамп положительно оценил свои последние переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. При этом он указал на менее успешную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским. «У меня прошли очень хорошие переговоры с Путиным. И у меня были не такие уж хорошие переговоры с Украиной», — заявил Трамп в ходе встречи с губернаторами штатов США. Сообщение пресс-службы Белого дома публикует ТАСС. Президент США также выразил мнение, что хоть Украина и пытается показать решительность, на деле у нее не так много аргументов в пользу своей позиции. Ранее Дональд Трамп заявил, что не считает важным присутствие украинского лидера Владимира Зеленского на потенциальных переговорах по разрешению конфликта с Россией. Его слова передавала специальный корреспондент Белого Дома Дженнифер Джейкобс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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