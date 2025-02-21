21 февраля 2025

Верхнюю Пышму накрыл смог. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Смог мешает дышать жителям Верхней Пышмы (архивное фото)
Смог мешает дышать жителям Верхней Пышмы (архивное фото) Фото:

В Верхней Пышме (Свердловская область) улицы накрыло смогом. Очевидцы запечатлели его на видео и фото в микрорайоне 12-й километр.

«Что сейчас в [Верхней] Пышме происходит? Тут везде дым чисто на двенашке (12-й микрорайон — прим. URA.RU), в сторону еще воинской части очень много дыма», — передает слова очевидицы telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск». В комментариях ей ответили, что это не дым, а смог. Также появилась фотография с места скопления. Некоторые жители города жалуются, что тяжело дышать.

Ранее URA.RU писало, что опасный смог накроет регион на неделю с 18 по 25 февраля. Синоптики Уралгидрометцентра предупреждали, что снизится циркуляция воздуха и из-за этого он загрязниться.

Смог в 12-м микрорайоне Верхней Пышмы
Смог в 12-м микрорайоне Верхней Пышмы
Фото:

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В Верхней Пышме (Свердловская область) улицы накрыло смогом. Очевидцы запечатлели его на видео и фото в микрорайоне 12-й километр. «Что сейчас в [Верхней] Пышме происходит? Тут везде дым чисто на двенашке (12-й микрорайон — прим. URA.RU), в сторону еще воинской части очень много дыма», — передает слова очевидицы telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск». В комментариях ей ответили, что это не дым, а смог. Также появилась фотография с места скопления. Некоторые жители города жалуются, что тяжело дышать. Ранее URA.RU писало, что опасный смог накроет регион на неделю с 18 по 25 февраля. Синоптики Уралгидрометцентра предупреждали, что снизится циркуляция воздуха и из-за этого он загрязниться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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