В Верхней Пышме (Свердловская область) улицы накрыло смогом. Очевидцы запечатлели его на видео и фото в микрорайоне 12-й километр.
«Что сейчас в [Верхней] Пышме происходит? Тут везде дым чисто на двенашке (12-й микрорайон — прим. URA.RU), в сторону еще воинской части очень много дыма», — передает слова очевидицы telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск». В комментариях ей ответили, что это не дым, а смог. Также появилась фотография с места скопления. Некоторые жители города жалуются, что тяжело дышать.
Ранее URA.RU писало, что опасный смог накроет регион на неделю с 18 по 25 февраля. Синоптики Уралгидрометцентра предупреждали, что снизится циркуляция воздуха и из-за этого он загрязниться.
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