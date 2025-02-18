Опасный смог неделю простоит в Свердловской области

Свердловскую область накроет опасный смог, который продержится целую неделю. С вечера 18 февраля до 25-го числа в регионе ослабеет циркуляция воздуха, что приведет к его загрязнению, рассказали в Уралгидрометцентре.
«Из-за установившегося на Урале антициклона ослабевает циркуляция воздуха и его перемешивание в приземном слое атмосферы. С 20:00 18 февраля в Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — говорится в посте telegram-канала синоптиков.
Из-за штиля в регионе объявили об НМУ первой степени опасности. Предупреждение отменят с 20:00 25 февраля.
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