Росстат: естественная убыль населения России выросла на 20,4% в 2024 году

Естественная убыль населения в России за 2024 год значительно увеличилась по сравнению с предыдущим годом, достигнув 596,2 тысячи человек. Это на 20,4% больше, чем в 2023 году, когда показатель составлял 495,2 тысячи человек. Об этом сообщает Росстат в своем докладе о естественном движении населения.
Как следует из данных, в 2024 году число родившихся составило всего 1 млн 222,4 тыс. детей, что на 3,4% меньше, чем в предыдущем году. В то же время число умерших выросло на 3,3% и достигло 1 млн 818,6 тыс. человек.
На фоне увеличившейся естественной убыли населения в России зафиксировано возвращение релокантов. Около 10% уехавших в 2022-2023 годах вернулись на Родину, следовало из данных опроса Института прикладных экономических исследований РАНХиГС.
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