21 февраля 2025

США признались, что Зеленский разочаровал их своим поведением

© Служба новостей «URA.RU»
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Американцы ждут от Зеленского конкретных шагов по урегулированию военного конфликта
Американцы ждут от Зеленского конкретных шагов по урегулированию военного конфликта Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

В США разочарованы действиями президента Украины Владимира Зеленского. Претензии заключатся в отсутствии его стремления к урегулированию военного конфликта и в том, что большая часть предоставленной американцами помощи, пропала. Об этом заявил посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл во время выступления на Конференции консервативных политических действий (CPAC).

«Американцы по-настоящему разочарованы Зеленским. В основном из-за того, что он не принимает правильных решений, приближающих к миру. Вашингтон помогает Киеву миллиардами долларов. Однако большая часть предоставленной помощи пропала. От Зеленского мы ждем переговоров с президентом России Владимиром Путиным», — передает ТАСС слова посланника президента Дональда Трампа.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что Трамп указывал на то, что рейтинг одобрения Зеленского упал до 4% и Украине необходимо провести выборы перед тем, как страна сядет за стол переговоров. Полномочия Владимира Зеленского завершились 20 мая 2024 года. С указанной даты он утратил статус легитимного главы государства. Но Зеленский принял решение не проводить новые выборы в стране, введя военное положение в стране. 

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В США разочарованы действиями президента Украины Владимира Зеленского. Претензии заключатся в отсутствии его стремления к урегулированию военного конфликта и в том, что большая часть предоставленной американцами помощи, пропала. Об этом заявил посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл во время выступления на Конференции консервативных политических действий (CPAC). «Американцы по-настоящему разочарованы Зеленским. В основном из-за того, что он не принимает правильных решений, приближающих к миру. Вашингтон помогает Киеву миллиардами долларов. Однако большая часть предоставленной помощи пропала. От Зеленского мы ждем переговоров с президентом России Владимиром Путиным», — передает ТАСС слова посланника президента Дональда Трампа. Ранее URA.RU рассказывало о том, что Трамп указывал на то, что рейтинг одобрения Зеленского упал до 4% и Украине необходимо провести выборы перед тем, как страна сядет за стол переговоров. Полномочия Владимира Зеленского завершились 20 мая 2024 года. С указанной даты он утратил статус легитимного главы государства. Но Зеленский принял решение не проводить новые выборы в стране, введя военное положение в стране. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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