Трамп не поедет на парад Победы в Москву

Президент США Дональд Трамп не приедет в Москву 9 мая, как об этом ранее писало французское издание Le Point. Об этом заявил сам лидер, чьи слова прозвучали в Овальном кабинете в Белом доме.
«Нет, я не поеду», — заявил Трамп. Трансляцию ведет Fox News.
Ранее президент РФ Владимир Путин пригласил Трампа принять участие в праздновании Дня Победы 9 мая. В то же время в Кремле не были уверены в том, что визит американского лидера состоится. Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что договоренностей по визиту главы Белого дома в Москву достичь не удалось.
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