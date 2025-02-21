21 февраля 2025

Трамп не поедет на парад Победы в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп заявил, что не поедет в Москву на День Победы
Трамп заявил, что не поедет в Москву на День Победы Фото:

Президент США Дональд Трамп не приедет в Москву 9 мая, как об этом ранее писало французское издание Le Point. Об этом заявил сам лидер, чьи слова прозвучали в Овальном кабинете в Белом доме.

«Нет, я не поеду», — заявил Трамп. Трансляцию ведет Fox News.

Ранее президент РФ Владимир Путин пригласил Трампа принять участие в праздновании Дня Победы 9 мая. В то же время в Кремле не были уверены в том, что визит американского лидера состоится. Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что договоренностей по визиту главы Белого дома в Москву достичь не удалось.

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Президент США Дональд Трамп не приедет в Москву 9 мая, как об этом ранее писало французское издание Le Point. Об этом заявил сам лидер, чьи слова прозвучали в Овальном кабинете в Белом доме. «Нет, я не поеду», — заявил Трамп. Трансляцию ведет Fox News. Ранее президент РФ Владимир Путин пригласил Трампа принять участие в праздновании Дня Победы 9 мая. В то же время в Кремле не были уверены в том, что визит американского лидера состоится. Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что договоренностей по визиту главы Белого дома в Москву достичь не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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