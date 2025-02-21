21 февраля 2025

В федерации лыжного спорта признались, что не могут забыть о возвращении россиян

FIS рассматривает вопрос о возвращении лыжников из РФ к международным стартам
© Служба новостей «URA.RU»
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Вопрос с допуском российских лыжников к международным соревнованиям остается актуальным
Вопрос с допуском российских лыжников к международным соревнованиям остается актуальным Фото:

Решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям по-прежнему находится в ведении Совета Международной федерации лыжного спорта (FIS). Эта тема остается в повестке профессионального объединения. Соответствующую информацию озвучили в пресс-службе организации.

«Любое решение относительно допуска нейтральных спортсменов к участию в соревнованиях FIS является прерогативой Совета FIS. Она регулярно обсуждает этот вопрос», — приводит слова пресс-службы федерации сайт Championat.com.

Как сообщало URA.RU, на Олимпиаде-2026 в Италии могут присутствовать российские спортсмены более половины представленных там видов спорта. Среди них: ски-альпинизм, фигурное катание и конькобежный спорт, бобслей, биатлон. Однако международная федерация лыжного спорта и сноуборда не допустила представителей РФ к участию в розыгрыше квот.

Ранее российские лыжники и сноубордисты не смогли принять участие в международных турнирах в сезоне-2022/2023. Соответствующее решение также приняла FIS.

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Решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям по-прежнему находится в ведении Совета Международной федерации лыжного спорта (FIS). Эта тема остается в повестке профессионального объединения. Соответствующую информацию озвучили в пресс-службе организации. «Любое решение относительно допуска нейтральных спортсменов к участию в соревнованиях FIS является прерогативой Совета FIS. Она регулярно обсуждает этот вопрос», — приводит слова пресс-службы федерации сайт Championat.com. Как сообщало URA.RU, на Олимпиаде-2026 в Италии могут присутствовать российские спортсмены более половины представленных там видов спорта. Среди них: ски-альпинизм, фигурное катание и конькобежный спорт, бобслей, биатлон. Однако международная федерация лыжного спорта и сноуборда не допустила представителей РФ к участию в розыгрыше квот. Ранее российские лыжники и сноубордисты не смогли принять участие в международных турнирах в сезоне-2022/2023. Соответствующее решение также приняла FIS.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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