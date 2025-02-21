В федерации лыжного спорта признались, что не могут забыть о возвращении россиян

Решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям по-прежнему находится в ведении Совета Международной федерации лыжного спорта (FIS). Эта тема остается в повестке профессионального объединения. Соответствующую информацию озвучили в пресс-службе организации.
«Любое решение относительно допуска нейтральных спортсменов к участию в соревнованиях FIS является прерогативой Совета FIS. Она регулярно обсуждает этот вопрос», — приводит слова пресс-службы федерации сайт Championat.com.
Как сообщало URA.RU, на Олимпиаде-2026 в Италии могут присутствовать российские спортсмены более половины представленных там видов спорта. Среди них: ски-альпинизм, фигурное катание и конькобежный спорт, бобслей, биатлон. Однако международная федерация лыжного спорта и сноуборда не допустила представителей РФ к участию в розыгрыше квот.
Ранее российские лыжники и сноубордисты не смогли принять участие в международных турнирах в сезоне-2022/2023. Соответствующее решение также приняла FIS.
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