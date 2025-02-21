Стало известно о важном соглашении между США и Украиной перед годовщиной СВО

За два дня до годовщины СВО Киев и Вашингтон собираются подписать соглашение по отправке Украиной полезных ископаемых, которые должны покрыть расходы США на финансирование ВСУ. Об этом написала газета The Wall Street Journal.
«Соглашение может быть подписано уже в субботу, однако оно еще не приведено в окончательную форму», — говорится в материале издания. Отмечается, что, несмотря на изначальный отказ президента Украины Владимира Зеленского от сделки, Белый дом смог добиться заключения соглашения.
Сделка по отправке украинских ископаемых Соединенным Штатам оценивается в 300-400 миллиардов долларов. Об этом сообщил накануне глава Белого дома Дональд Трамп. По его словам, Киев устраивают условия, поэтому подписание соглашения ожидается в скором времени.
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