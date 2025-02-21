21 февраля 2025

Стало известно о важном соглашении между США и Украиной перед годовщиной СВО

WSJ: Киев и Вашингтон подпишут миллиардное соглашение по ископаемым 22 февраля
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вашингтону и Киеву осталось привести соглашение в окончательный вид, пишет WSJ
Вашингтону и Киеву осталось привести соглашение в окончательный вид, пишет WSJ Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

За два дня до годовщины СВО Киев и Вашингтон собираются подписать соглашение по отправке Украиной полезных ископаемых, которые должны покрыть расходы США на финансирование ВСУ. Об этом написала газета The Wall Street Journal.

«Соглашение может быть подписано уже в субботу, однако оно еще не приведено в окончательную форму», — говорится в материале издания. Отмечается, что, несмотря на изначальный отказ президента Украины Владимира Зеленского от сделки, Белый дом смог добиться заключения соглашения.

Сделка по отправке украинских ископаемых Соединенным Штатам оценивается в 300-400 миллиардов долларов. Об этом сообщил накануне глава Белого дома Дональд Трамп. По его словам, Киев устраивают условия, поэтому подписание соглашения ожидается в скором времени. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За два дня до годовщины СВО Киев и Вашингтон собираются подписать соглашение по отправке Украиной полезных ископаемых, которые должны покрыть расходы США на финансирование ВСУ. Об этом написала газета The Wall Street Journal. «Соглашение может быть подписано уже в субботу, однако оно еще не приведено в окончательную форму», — говорится в материале издания. Отмечается, что, несмотря на изначальный отказ президента Украины Владимира Зеленского от сделки, Белый дом смог добиться заключения соглашения. Сделка по отправке украинских ископаемых Соединенным Штатам оценивается в 300-400 миллиардов долларов. Об этом сообщил накануне глава Белого дома Дональд Трамп. По его словам, Киев устраивают условия, поэтому подписание соглашения ожидается в скором времени. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...