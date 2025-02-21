21 февраля 2025

В ГД раскрыли, как можно получать сразу три пенсии

Депутат Никитин: работавшие в РК, РБ и РФ имеют право на получение трех пенсий
© Служба новостей «URA.RU»
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Россиянин может получать пенсию от страны ЕАЭС, если имеет в ней стаж работы
Россиянин может получать пенсию от страны ЕАЭС, если имеет в ней стаж работы Фото:

Граждане РФ с трудовым стажем в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут получать пенсии от нескольких государств. Об этом рассказал депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.

«По соглашению о пенсионном обеспечении в ЕАЭС, каждая страна выплачивает пенсию за трудовой стаж, накопленный на ее территории. Например, если россиянин работал в Беларуси, России и Казахстане, он может получать пенсии от всех трех государств. Нет ограничений по количеству или размеру пенсий, и их выплаты не прекращаются из-за проживания в другой стране ЕАЭС», — передает РИА Новости слова Никитина.

Для назначения пенсии нужно иметь минимум год стажа в стране трудоустройства, а если его недостаточно, учитывается работа в других странах союза. Размер пенсии и необходимые документы зависят от законодательства каждой страны. Никитин также отметил, что процесс назначения пенсий может быть сложным, поэтому стоит обращаться в Соцфонд России и аналогичные органы в других странах ЕАЭС для решения вопросов.

Ранее URA.RU рассказывало о четырех способах накопить на пенсию. Это вклад в банке, инвестиции в золото, пенсионное страхование и программа государственного софинансирования взносов.

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Граждане РФ с трудовым стажем в странах Евразийского экономического союза ( ЕАЭС) могут получать пенсии от нескольких государств. Об этом рассказал депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин. «По соглашению о пенсионном обеспечении в ЕАЭС, каждая страна выплачивает пенсию за трудовой стаж, накопленный на ее территории. Например, если россиянин работал в Беларуси, России и Казахстане, он может получать пенсии от всех трех государств. Нет ограничений по количеству или размеру пенсий, и их выплаты не прекращаются из-за проживания в другой стране ЕАЭС», — передает РИА Новости слова Никитина. Для назначения пенсии нужно иметь минимум год стажа в стране трудоустройства, а если его недостаточно, учитывается работа в других странах союза. Размер пенсии и необходимые документы зависят от законодательства каждой страны. Никитин также отметил, что процесс назначения пенсий может быть сложным, поэтому стоит обращаться в Соцфонд России и аналогичные органы в других странах ЕАЭС для решения вопросов. Ранее URA.RU рассказывало о четырех способах накопить на пенсию. Это вклад в банке, инвестиции в золото, пенсионное страхование и программа государственного софинансирования взносов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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