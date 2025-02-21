Россиянам подсказали четыре способа накопить на пенсию

В России есть четыре способа накопить на пенсию — вклад в банке, инвестиции в золото, пенсионное страхование и программа государственного софинансирования взносов. Об этом заявил депутат Мособлдумы и глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.
«Первый и самый очевидный из способов — вклад в банке... Также средства можно хранить в золоте. Это высоколиквидный актив, который сохраняет свою ценность во времена экономической нестабильности», — поделился Никитин. Его слова передает «Газета.Ru».
Как отметил Никитин, также можно перейти на добровольное пенсионное страхование. Его можно оформить как в Социальном фонде России, так и в частных организациях. Граждане вносят деньги на свой счет, и на эти средства начисляется дополнительная пенсия.
Четвертый метод — это новая программа долгосрочных сбережений, которая действует с 2024 года. По ней государство добавляет коэффициент к вашим взносам. Например, вкладывая три тысячи рублей каждый месяц на протяжении 10 лет, россияне могут либо получить около 1,7 миллиона рублей через 15 лет, либо использовать эти деньги для увеличения пенсии.
Ранее, как писало РАПСИ, с 1 января 2025 года военные пенсии будут проиндексированы еще на 4,4%. При этом уже произведенным выплатам за январь и февраль будет сделана доплата.
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