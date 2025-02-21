21 февраля 2025

«Сразу можно добывать»: челябинцам предложили месторождение золота. Скрин

В Пластовском районе продают золотодобывающий бизнес
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловская область. Верхняя Пышма. ОАО "ЕЗ ОЦМ". Екатеринбург, упаковка, оцм, золото, слиток
Более сотни килограммов золота можно добыть на участке Фото:

В Пластовском районе Челябинской области выставили на продажу предприятие с лицензией на добычу россыпного золота до 2032 года. Закрепленная документом территория на разработку месторождения драгоценного металла составляет полтора километра. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений.

«Организация располагает необходимой техникой для проведения работ. Протокол утверждения запасов от 5 сентября 2023 года указывает на наличие золота объемом 143 кг в категориях С1 (124 кг) и С2 (19 кг), а также забалансовые запасы в размере 18 кг. Покупайте, сразу можно добывать», — сообщается на сайте «Авито».

Для работы персонала на территории находятся бытовки, баня и столовая. Также установлен трансформатор мощностью 170 кВт с возможностью увеличения мощности. До участка проложен асфальт с последующим 1,5-километровым съездом на грунтовую дорогу, отмечает автор объявления. Цена представленного бизнеса не указана.

Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинской области выставили на продажу месторождение золота с разработкой до конца 2024 года. Продавец озвучил цену в 300 миллионов рублей. Точное местоположение объекта указано не было, однако упоминались запасы в 160 килограммов.

Месторождение золота находится в Пластовском районе
Месторождение золота находится в Пластовском районе

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В Пластовском районе Челябинской области выставили на продажу предприятие с лицензией на добычу россыпного золота до 2032 года. Закрепленная документом территория на разработку месторождения драгоценного металла составляет полтора километра. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений. «Организация располагает необходимой техникой для проведения работ. Протокол утверждения запасов от 5 сентября 2023 года указывает на наличие золота объемом 143 кг в категориях С1 (124 кг) и С2 (19 кг), а также забалансовые запасы в размере 18 кг. Покупайте, сразу можно добывать», — сообщается на сайте «Авито». Для работы персонала на территории находятся бытовки, баня и столовая. Также установлен трансформатор мощностью 170 кВт с возможностью увеличения мощности. До участка проложен асфальт с последующим 1,5-километровым съездом на грунтовую дорогу, отмечает автор объявления. Цена представленного бизнеса не указана. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинской области выставили на продажу месторождение золота с разработкой до конца 2024 года. Продавец озвучил цену в 300 миллионов рублей. Точное местоположение объекта указано не было, однако упоминались запасы в 160 килограммов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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