В Пластовском районе Челябинской области выставили на продажу предприятие с лицензией на добычу россыпного золота до 2032 года. Закрепленная документом территория на разработку месторождения драгоценного металла составляет полтора километра. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений.
«Организация располагает необходимой техникой для проведения работ. Протокол утверждения запасов от 5 сентября 2023 года указывает на наличие золота объемом 143 кг в категориях С1 (124 кг) и С2 (19 кг), а также забалансовые запасы в размере 18 кг. Покупайте, сразу можно добывать», — сообщается на сайте «Авито».
Для работы персонала на территории находятся бытовки, баня и столовая. Также установлен трансформатор мощностью 170 кВт с возможностью увеличения мощности. До участка проложен асфальт с последующим 1,5-километровым съездом на грунтовую дорогу, отмечает автор объявления. Цена представленного бизнеса не указана.
Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинской области выставили на продажу месторождение золота с разработкой до конца 2024 года. Продавец озвучил цену в 300 миллионов рублей. Точное местоположение объекта указано не было, однако упоминались запасы в 160 килограммов.
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