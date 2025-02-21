«Сразу можно добывать»: челябинцам предложили месторождение золота. Скрин

В Пластовском районе продают золотодобывающий бизнес

22 февраля 2025 в 05:47 Размер текста - 17 +

Более сотни килограммов золота можно добыть на участке Фото: Евгений Кузнецов © URA.RU В Пластовском районе Челябинской области выставили на продажу предприятие с лицензией на добычу россыпного золота до 2032 года. Закрепленная документом территория на разработку месторождения драгоценного металла составляет полтора километра. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений. «Организация располагает необходимой техникой для проведения работ. Протокол утверждения запасов от 5 сентября 2023 года указывает на наличие золота объемом 143 кг в категориях С1 (124 кг) и С2 (19 кг), а также забалансовые запасы в размере 18 кг. Покупайте, сразу можно добывать», — сообщается на сайте «Авито». Для работы персонала на территории находятся бытовки, баня и столовая. Также установлен трансформатор мощностью 170 кВт с возможностью увеличения мощности. До участка проложен асфальт с последующим 1,5-километровым съездом на грунтовую дорогу, отмечает автор объявления. Цена представленного бизнеса не указана. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинской области выставили на продажу месторождение золота с разработкой до конца 2024 года. Продавец озвучил цену в 300 миллионов рублей. Точное местоположение объекта указано не было, однако упоминались запасы в 160 килограммов. Месторождение золота находится в Пластовском районе Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/plast/gotoviy_biznes/zolotodobycha._rossypnoe_mestorozhdenie_zolota_4080806366 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пластовском районе Челябинской области выставили на продажу предприятие с лицензией на добычу россыпного золота до 2032 года. Закрепленная документом территория на разработку месторождения драгоценного металла составляет полтора километра. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений. «Организация располагает необходимой техникой для проведения работ. Протокол утверждения запасов от 5 сентября 2023 года указывает на наличие золота объемом 143 кг в категориях С1 (124 кг) и С2 (19 кг), а также забалансовые запасы в размере 18 кг. Покупайте, сразу можно добывать», — сообщается на сайте «Авито». Для работы персонала на территории находятся бытовки, баня и столовая. Также установлен трансформатор мощностью 170 кВт с возможностью увеличения мощности. До участка проложен асфальт с последующим 1,5-километровым съездом на грунтовую дорогу, отмечает автор объявления. Цена представленного бизнеса не указана. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинской области выставили на продажу месторождение золота с разработкой до конца 2024 года. Продавец озвучил цену в 300 миллионов рублей. Точное местоположение объекта указано не было, однако упоминались запасы в 160 килограммов.