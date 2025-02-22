Эксперт объявил, что в России скоро не останется импортного пива

В России сократят импорт пива из недружественных стран, в том числе из-за повышения таможенных сборов. Ожидается, что на рынке это место займет отечественная продукция, сообщил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
«В 2024 году на российском рынке пива более 95% общего объема продаж составила продукция, произведенная в России. С 1 января 2025 года пошлина на импорт пива из недружественных стран увеличилась в десять раз, что приведет к дальнейшему снижению импорта и замещению этой продукции преимущественно российскими производителями», — заявил Тренин в беседе с РИА Новости.
Эксперт напомнил, что Германия традиционно является крупнейшим поставщиком пива в РФ. Несмотря на сокращение объемов поставок, немецкое пиво сохраняет высокую популярность, занимая около 30% от всего импорта. Антон Тренин подчеркнул, что наблюдаемое в 2024 году устойчивое уменьшение импорта немецкого пива может быть связано с увеличением таможенной ставки в 2,5 раза (с 0,04 до 0,1 евро за литр) и ослаблением рубля. Эти обстоятельства привели к подорожанию импортного пива и в сочетании с ростом внутреннего производства могли переориентировать потребителей на более доступные марки. Эксперт также добавил, что одновременно увеличиваются поставки пива из Китая.
Ранее сообщалось, что российские производители пива все чаще стилизуют свои продукты под иностранные марки, чтобы скрыть их реальное происхождение. Например, компания «Объединенные пивоварни» (бывшая Heineken) пытается зарегистрировать бренд Gold Bier Pilsner, а «Балтика» — Cesky Umelec. Российские пивовары делают подобное, чтобы заместить западные аналоги, ушедшие с рынка.
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