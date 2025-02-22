Reuters: США отключат Starlink на Украине, если Зеленский сорвет важную сделку

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Решение Зеленского может лишить ВСУ важных терминалов от Starlink, пишет Reuters
Решение Зеленского может лишить ВСУ важных терминалов от Starlink, пишет Reuters Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США могут отключить спутниковые терминалы компании Starlink, основанной американским предпринимателем Илоном Маском, на территории Украины, если Киев не согласится предоставить Вашингтону доступ к своим полезным ископаемым. Об этом сообщает агентство Reuters.

«США могут отключить Starlink Маска на Украине», — говорится в материале агентства. Такой вариант развития событий возможен, если украинские власти не согласятся на предоставление США доступа к редкоземельным металлам. ВСУ зависят от Starlink для получения разведданных.

Украинский лидер Владимир Зеленский отклонил соглашение, согласно которому Киев должен был уступить США ископаемые на сумму 500 миллиардов долларов в качестве компенсации за оказанную ранее помощь, передает «Царьград». Зеленский заявил, что Украина и США продолжают работу над соглашением. Трамп отметил, что его подписание крайне важно, иначе у Киева возникнут серьезные проблемы.

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США могут отключить спутниковые терминалы компании Starlink, основанной американским предпринимателем Илоном Маском, на территории Украины, если Киев не согласится предоставить Вашингтону доступ к своим полезным ископаемым. Об этом сообщает агентство Reuters. «США могут отключить Starlink Маска на Украине», — говорится в материале агентства. Такой вариант развития событий возможен, если украинские власти не согласятся на предоставление США доступа к редкоземельным металлам. ВСУ зависят от Starlink для получения разведданных. Украинский лидер Владимир Зеленский отклонил соглашение, согласно которому Киев должен был уступить США ископаемые на сумму 500 миллиардов долларов в качестве компенсации за оказанную ранее помощь, передает «Царьград». Зеленский заявил, что Украина и США продолжают работу над соглашением. Трамп отметил, что его подписание крайне важно, иначе у Киева возникнут серьезные проблемы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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