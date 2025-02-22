Reuters: США отключат Starlink на Украине, если Зеленский сорвет важную сделку

США могут отключить спутниковые терминалы компании Starlink, основанной американским предпринимателем Илоном Маском, на территории Украины, если Киев не согласится предоставить Вашингтону доступ к своим полезным ископаемым. Об этом сообщает агентство Reuters.
«США могут отключить Starlink Маска на Украине», — говорится в материале агентства. Такой вариант развития событий возможен, если украинские власти не согласятся на предоставление США доступа к редкоземельным металлам. ВСУ зависят от Starlink для получения разведданных.
Украинский лидер Владимир Зеленский отклонил соглашение, согласно которому Киев должен был уступить США ископаемые на сумму 500 миллиардов долларов в качестве компенсации за оказанную ранее помощь, передает «Царьград». Зеленский заявил, что Украина и США продолжают работу над соглашением. Трамп отметил, что его подписание крайне важно, иначе у Киева возникнут серьезные проблемы.
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