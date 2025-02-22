Минобороны: за ночь в Ростовской и Воронежской областях сбили дроны ВСУ

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Средства ПВО уничтожили дроны Украины над двумя регионами России
Средства ПВО уничтожили дроны Украины над двумя регионами России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над Воронежской и Ростовской областями в ночь на 22 февраля средства ПВО сбили по одному дрону ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата», — заявили в Минобороны, отметив, что БПЛА были сбиты в Ростовской и Воронежской областях. Информацию насчет Ростовской области подтвердил губернатора региона Юрий Слюсарь. По его словам, пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано. 

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Над Воронежской и Ростовской областями в ночь на 22 февраля средства ПВО сбили по одному дрону ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.  «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата», — заявили в Минобороны, отметив, что БПЛА были сбиты в Ростовской и Воронежской областях. Информацию насчет Ростовской области подтвердил губернатора региона Юрий Слюсарь. По его словам, пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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