Рябков анонсировал новую встречу РФ и США

Рябков: новая встреча между РФ и США пройдет в ближайшие две недели
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Место для новой встречи согласовывается, заявил Рябков
Место для новой встречи согласовывается, заявил Рябков Фото:

Встреча России и США на экспертном уровне может состояться в ближайшие две недели в третьей стране. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Встреча может состояться в диапазоне ближайших двух недель», — передает слова Рябкова РИА Новости. Он добавил, что данная встреча будет предшествовать консультациям заместителей иностранных дел и подготовит почву для обсуждения устранения раздражителей в двухсторонних отношениях.

Место встречи пока согласовывается. Рябков отметил, что Россией уже переданы варианты вопросов, которые будут обсуждаться, и американская сторона их рассматривает. Ранее прошли переговоры высокого уровня между РФ и США в Эр-Рияде, на которых обсуждались условия возобновления сотрудничества, устранения ограничений для дипучреждений и создание рабочих групп для решения кризиса на Украине.

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Встреча России и США на экспертном уровне может состояться в ближайшие две недели в третьей стране. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Встреча может состояться в диапазоне ближайших двух недель», — передает слова Рябкова РИА Новости. Он добавил, что данная встреча будет предшествовать консультациям заместителей иностранных дел и подготовит почву для обсуждения устранения раздражителей в двухсторонних отношениях. Место встречи пока согласовывается. Рябков отметил, что Россией уже переданы варианты вопросов, которые будут обсуждаться, и американская сторона их рассматривает. Ранее прошли переговоры высокого уровня между РФ и США в Эр-Рияде, на которых обсуждались условия возобновления сотрудничества, устранения ограничений для дипучреждений и создание рабочих групп для решения кризиса на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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