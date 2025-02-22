Рябков анонсировал новую встречу РФ и США

Встреча России и США на экспертном уровне может состояться в ближайшие две недели в третьей стране. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Встреча может состояться в диапазоне ближайших двух недель», — передает слова Рябкова РИА Новости. Он добавил, что данная встреча будет предшествовать консультациям заместителей иностранных дел и подготовит почву для обсуждения устранения раздражителей в двухсторонних отношениях.
Место встречи пока согласовывается. Рябков отметил, что Россией уже переданы варианты вопросов, которые будут обсуждаться, и американская сторона их рассматривает. Ранее прошли переговоры высокого уровня между РФ и США в Эр-Рияде, на которых обсуждались условия возобновления сотрудничества, устранения ограничений для дипучреждений и создание рабочих групп для решения кризиса на Украине.
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