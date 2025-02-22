В Петербурге задержан наемник ИГИЛ*

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Задержанный находился в межгосударственном розыске
Задержанный находился в межгосударственном розыске Фото:

В Санкт-Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в вербовке граждан Таджикистана в ряды террористической организации, деятельность которой запрещена на территории России. По данным telegram-канала «Mash на Мойке», этой организацией является ИГИЛ* (террористическая группировка, запрещенная в РФ). 

«Вербовщик жителей Таджикистана в террористическую организацию задержан в Петербурге. Он находился в межгосударственном розыске», — передает «78 — Новости». 

Мужчину задержали в Шишмаревском переулке. Установлено, что 37-летний иностранец, активно участвующий в деятельности ИГИЛ, привлекал к терроризму жителей Хатлонской области Таджикистана. Мужчина находился в межгосударственном розыске с 2018 года и теперь содержится под стражей в Петербурге.

*Исламское государство (ИГ, ИГИЛ) — террористическая группировка, запрещенная в РФ

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Санкт-Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в вербовке граждан Таджикистана в ряды террористической организации, деятельность которой запрещена на территории России. По данным telegram-канала «Mash на Мойке», этой организацией является ИГИЛ* (террористическая группировка, запрещенная в РФ).  «Вербовщик жителей Таджикистана в террористическую организацию задержан в Петербурге. Он находился в межгосударственном розыске», — передает «78 — Новости».  Мужчину задержали в Шишмаревском переулке. Установлено, что 37-летний иностранец, активно участвующий в деятельности ИГИЛ, привлекал к терроризму жителей Хатлонской области Таджикистана. Мужчина находился в межгосударственном розыске с 2018 года и теперь содержится под стражей в Петербурге. *Исламское государство (ИГ, ИГИЛ) — террористическая группировка, запрещенная в РФ
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...