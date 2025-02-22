В Петербурге задержан наемник ИГИЛ*

В Санкт-Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в вербовке граждан Таджикистана в ряды террористической организации, деятельность которой запрещена на территории России. По данным telegram-канала «Mash на Мойке», этой организацией является ИГИЛ* (террористическая группировка, запрещенная в РФ).
«Вербовщик жителей Таджикистана в террористическую организацию задержан в Петербурге. Он находился в межгосударственном розыске», — передает «78 — Новости».
Мужчину задержали в Шишмаревском переулке. Установлено, что 37-летний иностранец, активно участвующий в деятельности ИГИЛ, привлекал к терроризму жителей Хатлонской области Таджикистана. Мужчина находился в межгосударственном розыске с 2018 года и теперь содержится под стражей в Петербурге.
*Исламское государство (ИГ, ИГИЛ) — террористическая группировка, запрещенная в РФ
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.