МО РФ: ВС РФ освободили Новолюбовку

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Российские военные заняли Новолюбовку
Российские военные заняли Новолюбовку Фото:
новость из сюжета
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ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Новолюбовка, расположенным на территории Луганской Народной Республики. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Российские военные освободили Новолюбовку», — говорится в сообщении официального telegram-канала Минобороны. Населенный пункт находится в ЛНР, в 22 километрах западнее Кременной. Операцию провели военнослужащие группировки войск «Запад».

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ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Новолюбовка, расположенным на территории Луганской Народной Республики. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Российские военные освободили Новолюбовку», — говорится в сообщении официального telegram-канала Минобороны. Населенный пункт находится в ЛНР, в 22 километрах западнее Кременной. Операцию провели военнослужащие группировки войск «Запад».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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