МО РФ: ВС РФ освободили Новолюбовку

Российские военные заняли Новолюбовку
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Новолюбовка, расположенным на территории Луганской Народной Республики. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Российские военные освободили Новолюбовку», — говорится в сообщении официального telegram-канала Минобороны. Населенный пункт находится в ЛНР, в 22 километрах западнее Кременной. Операцию провели военнослужащие группировки войск «Запад».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.