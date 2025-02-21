В Челябинске назвали профессию с доходом в 195 тысяч рублей в месяц

В Челябинске специалистам, претендующим на должность инженера-конструктора, готовы платить до 195 тысяч рублей. На такую могут претендовать работники со стажем от двух лет, опытом в реализации проектов и разговорным английским. Об этом URA.RU рассказали эксперты сервиса по поиску работы.
«Высокий уровень дохода чаще предоставляют кандидатам со стажем работы от двух лет и знанием Revit, а также имеющим опыт разработки конструкторской документации по нескольким разделам от начальной стадии до реализации проекта, прохождения экспертиз и защиты конструкторской части проекта. Дополнительным преимуществом обладают соискатели, которые владеют английским языком на разговорном или свободном уровне», — сообщили аналитики SuperJob.
Стартовая зарплата, которую предлагают соискателям на место инженера-конструктора, составляет от 45 до 60 тысяч рублей. Для устройства потребуется неполное высшее образование, знание различных нормативов и ГОСТов. До 80 тысяч рублей заплатят кандидату с высшим образованием и опытом от двух лет, до 110 тысяч — с умением читать техническую документацию на английском языке.
Как ранее писало URA.RU, в январе 2025 года список высокооплачиваемых специалистов в Челябинской области возглавили работники, занимающиеся производством оборудования и станков. Им готовы платить до 111 тысяч рублей в месяц.
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