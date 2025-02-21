21 февраля 2025

В Челябинске назвали профессию с доходом в 195 тысяч рублей в месяц

До 195 тысяч рублей готовы платить инженеру-конструктору в Челябинске
© Служба новостей «URA.RU»
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На более высокие заработки в Челябинске могут претендовать инженеры с опытом
На более высокие заработки в Челябинске могут претендовать инженеры с опытом Фото:

В Челябинске специалистам, претендующим на должность инженера-конструктора, готовы платить до 195 тысяч рублей. На такую могут претендовать работники со стажем от двух лет, опытом в реализации проектов и разговорным английским. Об этом URA.RU рассказали эксперты сервиса по поиску работы.

«Высокий уровень дохода чаще предоставляют кандидатам со стажем работы от двух лет и знанием Revit, а также имеющим опыт разработки конструкторской документации по нескольким разделам от начальной стадии до реализации проекта, прохождения экспертиз и защиты конструкторской части проекта. Дополнительным преимуществом обладают соискатели, которые владеют английским языком на разговорном или свободном уровне», — сообщили аналитики SuperJob.

Стартовая зарплата, которую предлагают соискателям на место инженера-конструктора, составляет от 45 до 60 тысяч рублей. Для устройства потребуется неполное высшее образование, знание различных нормативов и ГОСТов. До 80 тысяч рублей заплатят кандидату с высшим образованием и опытом от двух лет, до 110 тысяч — с умением читать техническую документацию на английском языке.

Как ранее писало URA.RU, в январе 2025 года список высокооплачиваемых специалистов в Челябинской области возглавили работники, занимающиеся производством оборудования и станков. Им готовы платить до 111 тысяч рублей в месяц.

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В Челябинске специалистам, претендующим на должность инженера-конструктора, готовы платить до 195 тысяч рублей. На такую могут претендовать работники со стажем от двух лет, опытом в реализации проектов и разговорным английским. Об этом URA.RU рассказали эксперты сервиса по поиску работы. «Высокий уровень дохода чаще предоставляют кандидатам со стажем работы от двух лет и знанием Revit, а также имеющим опыт разработки конструкторской документации по нескольким разделам от начальной стадии до реализации проекта, прохождения экспертиз и защиты конструкторской части проекта. Дополнительным преимуществом обладают соискатели, которые владеют английским языком на разговорном или свободном уровне», — сообщили аналитики SuperJob. Стартовая зарплата, которую предлагают соискателям на место инженера-конструктора, составляет от 45 до 60 тысяч рублей. Для устройства потребуется неполное высшее образование, знание различных нормативов и ГОСТов. До 80 тысяч рублей заплатят кандидату с высшим образованием и опытом от двух лет, до 110 тысяч — с умением читать техническую документацию на английском языке. Как ранее писало URA.RU, в январе 2025 года список высокооплачиваемых специалистов в Челябинской области возглавили работники, занимающиеся производством оборудования и станков. Им готовы платить до 111 тысяч рублей в месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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