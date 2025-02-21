В Шадринске в огне погибли трое детей, самого младшего спасла сестренка

В Шадринске днем произошел пожар в жилом доме, в огне погибли трое детей. Пожарные обнаружили их тела, когда боролись с огнем. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Курганской области.
«Дым заметили соседи и вызвали пожарных. Пожарные обнаружили тела трех мальчиков: четырехлетних близнецов и трехлетнего ребенка. Их семилетняя сестренка вынесла из пожара четырехмесячного брата, остальных уже не смогла спасти. Родителей дома не было: отец — на работе, мать вышла в магазин», — сообщили в ГУ МЧС области. В ведомстве добавили, что площадь пожара составила 100 квадратных метров.
В Следственном комитете пояснили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». По предварительным данным, причиной пожара в доме могла стать неисправность электрооборудования.
«Проводится осмотр места происшествия. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы для установления причин гибели детей. Допрашиваются очевидцы происшествия, проводятся иные следственные и процессуальные действия для установления причин и всех обстоятельств произошедшего», — сообщили корреспонденту URA.RU в следственном управлении СКР по Курганской области.
Сейчас в Шадринске работает замгубернатора по социальной политике Наталья Кирилова. Губернатор Вадим Шумков поручил оказать помощь многодетной семье, в которой произошло несчастье. Семья на учете в социальной службе не состояла, сообщили в правительстве региона.
«Двое выживших детей не пострадали, семье будет оказана не только материальная помощь, но и помощь психолога. Предлагаются варианты для размещения в маневренном жилом фонде. Администрация города также окажет помощь в организации похорон», — сообщает telegram-канал правительства региона.
Прокурор Курганской области Владислав Московских поручил организовать проверку в связи с гибелью детей. Территориальный прокурор даст оценку тому, как работали органы системы профилактики, было ли проживание детей в доме безопасным, как справлялись с родительскими обязанностями отец и мать несовершеннолетних.
Ранее URA.RU сообщало о пожаре в жилом доме. На борьбу с огнем были брошены десятки пожарных. Позднее в ГУ МЧС сообщили, что в тушении участвуют 37 человек и 15 единиц техники.
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