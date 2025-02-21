В Шадринске пожар уничтожил жилой дом

С огнем, охватившим дом, боролись 26 человек
В городе Шадринске днем 22 февраля произошла трагедия: вспыхнул жилой дом по улице Курганской. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Курганской области.
«Сообщение о пожаре в жилом доме поступило в 12:09. К тушению пожара было привлечено 26 человек и пять единиц техники. Информация оперативная и подлежит уточнению», — сообщили в МЧС.
По данным источников URA.RU, есть жертвы. Предположительно, в огне погибли дети. URA.RU обратилось для уточнения сведений в следственное управление СКР по Курганской области за комментариями, ответ ожидается.
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